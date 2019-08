El consejero dio detalles de la reunión que mantuvieron las autoridades arequipeñas con el presidente Vizcarra. | Fuente: RPP Noticias

El consejero regional de la provincia de Islay, Elmer Pinto, se pronunció este lunes respecto de la reunión que mantuvo junto a otras autoridades arequipeñas con el presidente Martín Vizcarra para tratar una salida al conflicto social por el proyecto minero Tía María.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Pinto descartó que el mandatario les planteara una posición en contra del proyecto minero y que, en cambio, buscaba cumplir con la norma a través de un proceso para revisar la licencia.

“Él estaba más que todo por cumplir la norma dentro del proceso que se había iniciado de forma regular por la empresa Southern (…) Quien quiere que se cancele el proyecto somos las autoridades de la provincia de Islay y de la región Arequipa, el presidente, en un intento de alguna manera de defender su posición, manifiesta que se debe seguir un proceso paralelo o bueno que contrarreste el proceso que ha iniciado la empresa”, dijo.

Posiciones contrarias

El consejero reiteró que el pedido de las autoridades locales durante la reunión era que se cancele la licencia de construcción. Sin embargo, el mandatario les explicó que esto no era posible, debido a que se tenía que cumplir con los procedimientos establecidos.

“Lo que le pedíamos las autoridades de la provincia de Islay, los 6 alcaldes, el consejero, que habla en este momento, y el gobernador era que se le cancele el proyecto”, comentó.

“Él decía yo no puedo, ahí lo dice claramente en el audio, salir mañana o en este momento para cancelar el proyecto, porque sería irresponsable. Esto obedece a un proceso que se ha iniciado en el Ministerio de Energía y Minas y la empresa ha cumplido con culminar con todos los requisitos”, agregó.

Nuevo audio

Las declaraciones del consejero se dan luego de que se difundiera un nuevo audio de la reunión realizada el pasado 24 de julio, en la que se escucha al mandatario y las autoridades locales coordinar la presentación del recurso de revisión de la licencia para el proyecto minero.

“Lo que hay que hacer es revertirlo administrativamente con las medidas que presenta el gobernador. No es que yo voy a agarrar y me voy a poner en la posición de la empresa, no. Las posiciones técnicas que ustedes tengan las respaldo (…) Yo mismo, con los técnicos les vamos a dar el soporte para hacerlo”, se escucha al mandatario.