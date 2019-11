Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, en el programa Enfoque de RPP Noticias. | Fuente: RPP

Este sábado la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz se pronunció sobre la aprobación de la licencia de construcción del proyecto Tía María, anunciada el último miércoles por el Consejo de Minería. En declaraciones al programa Enfoque de los Sábados, Muñoz aseguró que, por el momento, no existen las condiciones sociales necesarias para el inicio de su construcción.

“Claramente no están dadas las condiciones sociales para impulsar el proyecto. Como gobierno lo hemos dicho claramente: no vamos a imponer Tía María, pero no podemos permitir tampoco —creo que todos tenemos consenso en eso— que las otras actividades económicas de la región se paralicen por un problema de este tipo”, aseguró.

En este sentido, la ministra se mostró preocupada por el sector agricultura y el de educación, que se han visto afectados por las protestas en el Valle del Tambo. Agregó, además, que en Arequipa se vive un clima que no es “adecuado” para las inversiones.

“Lo que tenemos claro es que hay falta de condiciones para imponerlo porque hay un conflicto. Si hay población que está a favor, no se pronuncia. Y lo cierto es que, para mantener más de 100 días, de una protesta firme es que realmente hay desconfianza, hay descontento”, apuntó.

Al ser consultada sobre las razones que llevan a la población a rechazar el proyecto en cuestión, la ministra de la cartera del Ambiente aseguró que la gente tiene desconfianza “por la percepción del pasado”, pues existen zonas en las que el sector minero ha afectado a la producción agrícola.

FALTA DE INFORMACIÓN

Por otro lado, Muñoz aseguró que la falta de información entre la población es una preocupación del gobierno del presidente Martín Vizcarra, que todos los miembros de su gabinete ministerial buscan resolver, puesto que existe un sector que cree que la construcción del proyecto ya empezó.

“La construcción de la propia mina no está hecha, no se está avanzando. Hay un campamento y actividades previas que sí se han hecho y hay un instrumento de gestión ambiental que la OEFA tiene toda la libertad de poder ir verificar si se están cumpliendo las obligaciones sociales y ambientales para este momento”, apuntó.

Además, recalcó la importancia de la transparencia y el diálogo entre el gobierno y la población. "Todos hemos manifestado públicamente que en este momento no va la construcción porque no hay condiciones sociales", finalizó.