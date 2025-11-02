Trabajadora del Congreso sentenciada por corrupción acompaña al presidente José Jerí en actividades oficiales

Gina Gálvez Saldaña, una abogada de profesión y trabajadora del Congreso que tiene una sentencia por corrupción, se habría posicionado en el círculo más cercano del presidente José Jerí, de acuerdo con imagenes captadas en actividades oficiales del mandatario, reportó este domingo un informe del programa Panorama.

Gálvez actualmente se desempeña como asesora de la Comisión de Descentralización del Parlamento, y según reveló el dominical tiene una sentencia de cárcel efectiva dictada en primera instancia, aunque ha presentado una apelación contra esa decisión judicial.

La situación legal adversa de Gina Gálvez data de hace cinco meses, cuando fue sentenciada por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. La condena dictada le impone una pena privativa de libertad de cuatro años que tiene el carácter de efectiva, así como una inhabilitación y una multa de 20 970 soles.

Los jueces concluyeron que, en su condición de funcionaria pública, Gálvez se interesó indebidamente y de forma directa en provecho de terceros. Esto ocurrió en el año 2020, cuando se desempeñaba como gerenta general del Gobierno Regional de Áncash bajo la gestión de Juan Carlos Morillo, del partido Somos Perú.

La abogada fue hallada culpable de contratar a su propio entorno sin procesos ni concursos, demostrando pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y actuando con dolo.

Aunque Gálvez Saldaña se encuentra inmersa en un proceso judical pendiente de una sentencia firme, ha sido contratada en el Congreso por segunda vez en agosto, incluso después de haberse emitido la sentencia de cárcel en primera instancia.

Gina Gálvez tiene "un vínculo de confraternidad" con Jerí



De acuerdo con el reportaje de Panorama, en la práctica, la sentenciada actúa como si fuese parte del staff presidencial, ya que se ubica en el círculo más cercano a José Jerí. En las imágenes se observa que la abogada flanquea al presidente en comitivas resguardadas por la seguridad del Estado.



El reportaje indica que su rol sería el de una aparente jefa de protocolo, pues se le ve con papeles y lapicero, dándole indicaciones a Jerí durante algunas actividades.

A través de un comunicado leído en Panorama, Palacio de Gobierno ha confirmado que Gálvez ha sido invitada por el propio presidente Jerí a algunas actividades oficiales, pero señalan que esto no implica un vínculo laboral con el Poder Ejecutivo.

Además, desde la sede presidencial se indica que Gálvez Saldaña tiene una "amistad personal" con el presidente y que existe un "vínculo de confraternidad".

Panorama también reveló que registros oficiales muestran que Gina Gálvez ha entrado a Palacio como "persona particular" en múltiples ocasiones, con horarios extensos, como su ingreso el 18 de octubre, cuando salió once horas después de haber entrado a la Secretaría de Palacio.



Por su parte, Gálvez confirmó al dominical que ha asistido a los eventos a los que ha sido invitada por el presidente, aunque no dio más explicaciones sobre la naturaleza de la amistad

El origen del vínculo se remonta a 2020, cuando Gina Gálvez y José Jerí laboraron simultáneamente en el Gobierno Regional de Áncash, una gestión plagada de denuncias por corrupción que terminó con la condena del propio gobernador Morillo.



Gina Gálvez mantiene un sueldo de 12 000 soles mensuales como asesora del Congreso desde 2024, específicamente en la Comisión de Descentralización. Esta comisión es presidida por Ana Zegarra, quien también pertenece a Somos Perú.