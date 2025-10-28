Presidente José Jerí descartó implementar toque de queda durante el estado de emergencia

El presidente José Jerí descartó este martes la implementación de un toque de queda durante la vigencia del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario dijo que, una vez aprobadas las “mejoras en la semana”, se dará un reporte oficial de los avances del estado de emergencia, que entró en vigor el 22 de octubre.

“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda”, escribió.

Jerí Oré contempla brindar este martes un balance de los resultados obtenidos de la primera semana del estado de emergencia.

“Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje", expresó ayer el mandatario.

El estado de emergencia está en constante evaluación, señalan ministros

La aplicación de un toque de queda había sido una posibilidad anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

"(¿Habrá toque de queda?) No, eso está en evaluación del Consejo (de Ministros) Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia", sostuvo.

Mientras tanto, el canciller Hugo de Zela dijo que el Gobierno realizará los ajustes necesarios que se requieran para mejorar el estado de emergencia, una medida que se impuso para enfrentar la delincuencia.

“Yo participo en esos temas como integrante del Consejo de Ministros, pero lo que sí ha expresado el presidente Jerí claramente es que se ha tomado una primera decisión con el estado de emergencia y que esa decisión está en constante revisión y se harán en el momento que se requiera, los ajustes necesarios”, declaró a la prensa.