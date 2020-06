Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, destacó la reciente decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de aprobar por mayoría el dictamen para establecer criterios de meritocracia y transparencia durante la elección de magistrados de este organismo, modelo que consideró como "saludable".

En entrevista con RPP Noticias, Ledesma dijo saludar que los congresistas se hayan puesto de acuerdo para empezar el procedimiento para la elección de los magistrados de este órgano constitucional y se mostró a favor de que se haga bajo la modalidad de concurso abierto, la cual calificó como "ideal" y a la que "deberíamos aspirar".



"Primero, porque permite el acceso a la función pública sin distinciones para que cualquier persona pudiera postular a intentar ocupar a este alto cargo. En segundo lugar, nos permite un tema de transparencia que está unido a una declaración pública de intereses, donde los postulantes van a decir que no hay conflicto de intereses", señaló.

"Yo considero que los congresistas son los que deberían acompañar todo el procedimiento de elección de magistrados. El tema de la neutralidad pienso que podría ser superado, además porque la Constitución les da atribuciones a ellos (congresistas) para que inicien todo este proceso de selección y designación de magistrados", agregó.

En otro momento, Ledesma señaló que el congresista Luis Roel, integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, le aseguró que dentro de este grupo parlamentario "no se ha activado ningún proceso de sanción" contra jueces por un supuesto error en el conteo de votos del caso El Frontón, en la década de los 80.

"He hablado con el congresista, atendiéndole una llamada que él me ha hecho para explicarme que no se ha activado ningún proceso de sanción porque en su comisión no está el proceso y, haciendo memoria, el proceso está en la Comisión Permanente desde el 2017. Lo que ha hecho el congresista es comunicar que existen todos estos procesos abiertos", precisó.

Finalmente, la titular del Tribunal Constitucional se mostró a favor de que el Congreso dé prioridad a las denuncias presentadas por el Ministerio Público "porque las denuncias de la Fiscalía de la Nación no son de cualquier entidad, sino del más alto cargo que vela por temas vinculados a la protección de la sociedad".