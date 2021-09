La canciller de Alemania, Angela Merkel. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GENT SHKULLAKU

Los alemanes irán a las urnas este domingo 26 de setiembre en unas elecciones que ponen fin a la era de Angela Merkel como canciller tras 16 años en el cargo. Merkel estuvo al frente de un gobierno con cuatro mandatos consecutivos de los conservadores y los sondeos vislumbran que Alemania podría girar hacia una coalición de centro-izquierda.

La líder de 67 años se despide con una gran popularidad: tres cuartas partes de los alemanes declaran estar satisfechos de su gestión frente a la pandemia, según un sondeo Infratest Dimap publicado en agosto.



El internacionalista Javier Alcalde Cardoza indicó que Merkel deja un legado en lo relacionado a mantener “a Alemania libre de conflictos, hay consenso de que es una figura singular, creo que ha dado calma, ha ayudado a superar momentos dentro de la alianza occidental. Tiene los requisitos que son de primera para una estadista”, dijo.



Por su parte, el analista internacional Ramiro Escobar concuerda que Merkel ha logrado ejercer el cargo de canciller por cuatro periodos consecutivos debido a que es percibida como una persona que transmite confianza, serenidad, y es pragmática. “Su legado está en la creación del salario mínimo en Alemania y haber tenido un crecimiento económico sostenido”, dijo.



Una de sus decisiones políticas más osadas fue haber recibido a miles de refugiados en el 2015. Merkel invocó a sus “valores cristianos” la adopción de su histórica decisión sobre los migrantes.



“Tuvo una actitud relevante en la crisis de refugiados en la Unión Europea. Alemania es el país que más refugiados ha acogido, cerca de un millón”, comentó Escobar.



Otra decisión que también queda en su legado fue iniciar el abandono progresivo de la energía nuclear en Alemania, luego de ver las consecuencias de la catástrofe nuclear de Fukushima.



“Tomó una decisión considerada radical tras el accidente Fukushima: cerrar todas las plantas nucleares y caminar hacia una transición ecológica, que hagan la economía alemana más sostenible”, consideró Escobar.



“Ha sido la persona que ha hecho que Alemania sea considerada verdaderamente la locomotora de la Unión Europea. Ha sido la gran líder del europeísmo”, manifestó el especialista.

Olaf Scholz del partido socialdemócrata y Armin Laschet, del partido Unión Cristianodemócrata . | Fuente: AFP | Fotógrafo: MICHAEL KAPPELER

No hay heredero



La Unión Cristianodemócrata (CDU), junto con su ala bávara la Unión Socialcristiana (CSU) son la coalición de la canciller Angela Merkel. Sin embargo, en estas elecciones el candidato de dicha coalición para ser el sucesor de Merkel, Armin Laschet, está por debajo en las encuestas de intención de voto.

“Merkel no tiene heredero o heredera de peso. Armin Laschet no tiene el mismo peso ni influencia que tiene Merkel. Hubo muchas discusiones de quien salía nombrado, en las encuestas previas a las elecciones no se ve que vaya a despuntarse”, indicó Escobar.

Los sondeos más recientes pronostican el triunfo del Partido Socialdemócrata (SPD), cuyo candidato a la Cancillería, el actual vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, se ha alzado como ganador en los debates televisados.

“Lo que podría pasar es que gane las elecciones Olaf Scholz y haga alianza con Annalena Baerbock [Partido Los Verdes]. Después de muchos años, habría un gobierno socialdemócrata en Alemania. Un gobierno de centro izquierdo distinto a Merkel pero que recogería algunas de las cosas que ella hizo”, indicó Escobar.



Si bien Merkel fue la líder de una coalición de centro derecha, Escobar señala que Merkel no fue una “derechista radical” y, por el contrario, aceptó propuestas de la socialdemocracia alemana. “Un gobierno de centro izquierda recoge su legado, pero cambia el mapa político alemán y se pone énfasis en políticas de cambio climático, ambientalistas y políticas sociales”, señala.



“En suma, Alemania va a cambiar políticamente, pero la influencia de Merkel se va a seguir sintiendo por varios años y va a seguir siendo europeísta como es ahora”, finalizó.

PODCAST RPP | "Necesitamos más que palabras", dijo Verónica Zavala sobre promesa del presidente de eliminar discriminación contra mujeres

La exministra de Transportes mencionó que el Gabinete tiene una baja participación de mujeres, hay ministros con denuncias de violencia familiar y el jefe del Gabinete, Guido Bellido, ha sido acusado de agresión verbal.