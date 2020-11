Representantes del Poder Ejecutivo enviaron una carta al presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra envió una carta al titular del Congreso, Manuel Merino, para reiterarle su pedido para adelantar su presentación ante el Parlamento, en el marco de un nuevo pedido de vacancia presidencial, para el viernes 6 de noviembre y no que esta se realice el lunes 9, como acordó el Pleno del Congreso.

A través de una carta, firmada también por el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, los representantes del Poder Ejecutivo consideran necesario "brindar al país una decisión definitiva sobre las autoridades que regirán sus destinos hasta las elecciones del 11 de abril y no sumir al país en una situación de inestabilidad por un mayor periodo".

El pasado martes, luego de mostrarse en contra de la nueva moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República, Vizcarra señaló que, pese a esto, lo acepta y pidió al Parlamento que adelante la fecha de su presentación.

"No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado ayer el Congreso, pero la aceptamos porque somos demócratas y le pedimos que pongan la fecha en esta semana para estar ahí y poder de una vez por todas dar vuelta a la página", señaló.

"Cítenme en el término de la distancia, no dejemos más tiempo. Puedo ir el jueves mismo, puedo ir el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre. Estoy dispuesto a ir porque tengo la frente en alto y nunca me corro. Estaré presente en el Congreso, pero no la próxima semana, les pido que pongan fecha para esta semana y acabar de una vez por todas con la incertidumbre que tanto daño hace al país", añadió.



'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados