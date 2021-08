Hernando Cevallos, ministro de Salud. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reconoció que el más reciente Vacunatón, donde no se logró llegar a la meta de 600 mil vacunados e incluso algunos locales en Lima lucieron prácticamente vacíos, fue "menos atractivo" que otros debido a, entre otros factores, que no se bajó el rango de edad para evitar ampliar la brecha de no vacunados.

"Lo que no queremos es seguir ampliando la brecha, donde vamos bajando el grupo etario, pero seguimos con una sola dosis a una gran cantidad de la población. Todavía tenemos más de dos millones de personas que reciben una sola dosis y le falta la segunda, entonces nos interesaba cerrar esa brecha y por esa razón no bajamos el grupo etario", indicó.

"Sí lo vamos a hacer para esta semana que viene y con toda seguridad la concurrencia va a ser mucho más masiva como fue en el Vacunatón que hicimos hace 10 días", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro descartó que actualmente se pueda ampliar la vacunación en Lima a mayores de 20 años debido a que esto depende del volumen de vacunas que tenga el país y no solo de la voluntad del Gobierno. Agregó que su sector tiene que disponer "de la forma más responsable" el stock de vacunas.

"Sabemos que en la variante Delta es necesario tener las dos dosis para tener una protección adecuada y también sabemos que las personas con comorbilidades, o mayores de 50 años necesitamos que estén, con más razón, correctamente vacunados. Cerrar esa brecha para nosotros es tan importante como seguir bajando los grupos etarios", indicó.

Finalmente, el ministro consideró que la percepción inicial sobre el éxito del Vacunatón se dio, principalmente, con cifras de Lima, Callao y las regiones más cercanas, pese a que la jornada se realizó en 15 regiones. No obstante, destacó que, con la información más completa que llegó al Minsa en las siguientes horas se pudo comprobar que la meta se cumplió al 91,3%.

Minsa presentará las nuevas medidas restrictivas

En otro momento, el ministro Cevallos recordó que el Gobierno ha dispuesto ampliar la vigencia de las medidas restrictivas para enfrentar la COVID-19 hasta el 5 de setiembre de este año, medida oficializada en un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que el Ministerio de Salud deberá presentar, en un plazo máximo de 10 días, la propuesta de nuevas medidas que debe seguir la ciudadanía en el contexto de la pandemia, a fin de prevenir la propagación y contagio del coronavirus.

Mientras tanto, todas las personas deberán continuar respetando la inmovilización social obligatoria según el nivel de riesgo en que se encuentren ubicadas las provincias y departamentos del país.

Provincias en alerta por la COVID-19

En el nivel de alerta muy alto se encuentra la provincia de Moyobamba y Huánuco. En esta categoría el toque de queda rige de lunes a domingo desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. También, está prohibido el uso de vehículos particulares los domingos.

En tanto, las provincias de Acomayo, Canchis, Carabaya, Chumbivilcas, Huamanga, La Mar, Parinacochas, Recuay, Sandia, Bongará, Candarave, Caylloma, Condesuyos, Huancavelica, La Unión, Páucar del Sara Sara, San Ignacio, Tocache, Cajamarca, Cangallo, Chincheros, Cotabambas, La Convención, Lucanas, Puno, San Román y Utcubamba, se ubican en el nivel de alerta alto. El toque de queda rige toda la semana desde 00:00 horas las 4:00 horas.

Las otras provincias, tales como Lima y Callao, se encuentran en el nivel de alerta moderado. En esta categoría, la inmovilización social obligatoria rige de lunes a domingo desde las 00:00 horas las 4:00 a.m. Cabe precisar que no hay ninguna provincia en el nivel de alerta extremo.

El citado decreto dispone, además, suspender, hasta el 5 de setiembre, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes que provengan de Sudáfrica, Brasil o India, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos catorce días.

