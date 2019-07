Verdadero o Falso | Gloria Montenegro: “[El] 27.7% de la representación en alcaldías provinciales [corresponde a mujeres]”

Gloria Montenegro | Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer

Contexto: Enlace telefónico con RPP

Fecha de la declaración: 17 de julio del 2019

Según un reporte elaborado por el Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones, sobre la base de información de la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, solo 7 (siete) de las 196 alcaldías provinciales fueron ocupadas por mujeres tras las últimas elecciones regionales y municipales. Esto es el 3.6% del total, es decir, 24 puntos porcentuales menos de los que afirmó la ministra Montenegro.

Incluso, si revisamos la data histórica de mujeres electas para ocupar los cargos de alcaldía provincial, desde el 2006, esta representación nunca ha superado el 5%. De hecho, en el periodo 2006-2010 las mujeres ocuparon apenas el 1.6% de los puestos; en el periodo 2010-2014, alcanzaron un pico de 4.6%; y en el periodo 2014-2018, apenas ocuparon el 3.1% de estos cargos.

En el periodo vigente, 2018-2022, las alcaldesas provinciales en funciones son Yolinda Barrantes Quenallata, de San Antonio de Putina (Puno); Rocío Narváez Choquecahuana, de Antabamba (Apurímac); Lilia Gallegos Cuéllar, de la provincia Grau (Apurímac); Eveling Feliciano Ordoñez, de Huarochirí (Lima); Emma Mejía Venegas, de Ica (Ica); Elva Dionisio Inga, de Yauyos (Lima); y Violeta Muro Mesones, de Ferreñafe (Lambayeque).

En el caso de las alcaldías distritales, en 2018 salieron elegidas 83 mujeres, un 4.9% de los cargos en todo el ámbito nacional. Tras las Elecciones Complementarias de julio del 2019, el número de alcaldesas distritales aumentó a 84. La evolución fue parecida: en 2006, las mujeres ocuparon 2.9% de las alcaldías a nivel distrital; en 2010, el número subió a 3.7%; y en 2014 la participación bajó nuevamente a 2.7%.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, en la actualidad solo el 5% del total de alcaldías a nivel nacional está a cargo de una mujer. Lo que sí es cierto es que las cifras revelan una escasa participación de las mujeres en cargos de decisión política en el ámbito municipal.

En abril del 2019, el Informe de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM de la Defensoría del Pueblo, denominado “Participación Política de las Mujeres en el Perú: Elecciones Generales 2016 y Elecciones Regionales y Municipales 2018”, reportó que el índice de autoridades mujeres elegidas a nivel regional, provincial y distrital ha sido ínfimo en los últimos procesos electorales (2010 a 2018), y que a nivel provincial el número de alcaldesas elegidas no superó el 5%.

Según este documento: “A nivel de gobernaciones regionales [el porcentaje de mujeres elegidas] ha oscilado entre 0% y 4%; [en] las alcaldías provinciales, no ha superado el 5%, al igual que las distritales. A nivel de regidurías, provinciales y distritales electas, la cifra oscila entre 24% y 31%”,

El reporte defensorial confirma que en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, las mujeres electas para ocupar una alcaldía provincial fueron 7 (siete, es decir el 4% del total), frente a 189 varones electos como alcaldes provinciales (que representaron el 96%).

Consultada para esta verificación, la titular de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó a OjoPúblico que las mujeres que son alcaldesas provinciales no superan el 5%. A su vez, indicó que, si bien se evidencia un avance en lo que respecta a la representación parlamentaria, con el 30% de mujeres en los actuales escaños legislativos, a nivel provincial y distrital las cuotas de género necesitan otro tratamiento, ya que aún no han logrado un cambio significativo. “En los distritos y provincias, el machismo es mucho más fuerte, y el hecho que una mujer se lance hacia la vida política, no es algo que sea alentado”, comentó.

Revollar agregó que las cuotas deben ir con el componente de la alternancia, para que haya una representación real. “Con el 30%, prácticamente las mujeres sirven para completar las listas. Y si es que una mujer es excluida o renuncia a la candidatura, no necesariamente es reemplazada por otra mujer. Entonces, las cuotas tienen muchas deficiencias. Han tenido su mérito en su momento, pero es justamente en los niveles provinciales y distritales donde se debe priorizar y tener una mirada más aguda”, explicó la adjunta de la Defensoría.

En las últimas elecciones municipales, las mujeres candidatas a nivel provincial fueron el 9% (182), mientras que los varones concentraron más del 90%, con 1.835 candidaturas. En el ámbito distrital, apenas el 8.8% de candidaturas correspondieron a mujeres (1.071), frente a más del 90% de espacios ocupados por varones (11.090), según información del Jurado Nacional de Elecciones.

A una consulta para esta verificación, la ministra Gloria Montenegro reconoció que había cometido un error en este dato, que apuntaba a graficar la desigualdad en el acceso a representación política de las mujeres. “[Es] cierto, por acelerada lo corregí. El 27,7% es [lo que se refiere a] nuestra participación como congresistas; en alcaldías provinciales [el porcentaje es] bajísimo: solo [hay] 7 provinciales y distritales solo 86 de 1874 distritos”.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, sobre que 27.7% de la representación en alcaldías provinciales corresponde a mujeres es incorrecto. El porcentaje es incluso menor en 24 puntos. Por lo tanto, el dato es falso.