Violeta Bermúdez: "El próximo gobierno debería sentirse feliz de que no va a tener que negociar ni adquirir vacunas"

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, destacó que el saliente gobierno de transición y emergencia ha suscrito contratos con diferentes laboratorios que permiten garantizar 80 millones de dosis vacunas contra la COVID-19 hasta fin de año, pese a que el Perú inició tarde estas negociaciones debido a la crisis política que sacudió al país el 2020.

"Hemos querido garantizar un número superior porque los suministros no necesariamente cumplen las fechas que nos plantean porque, como es un bien tan demandado a nivel internacional, a veces los laboratorios no cumplen con las fechas previstas. Entonces, es mejor tener un poquito más y asegurarnos que lleguen a estar con las cifras tan apretadas", indicó en Enfoque de los Sábados.

La representante del Poder Ejecutivo expresó su incomodidad por algunas dudas generadas por el próximo gobierno durante el proceso de transferencia por la cantidad de vacunas con las que cuenta el Perú. Al respecto, recordó que cada vez que llega un lote de vacuna al país, un ministro acude al aeropuerto para recibirlo con la finalidad de que "la ciudadanía vea que las dosis llegan progresivamente".

"El próximo gobierno debería sentirse de que no va a tener que ni negociar ni adquirir vacunas, porque ya están negociadas y adquiridas. Lo que pasa es que (la preocupación) tiene que ver con la desconfianza, que reina en nuestro país y las personas que empezaron a emitir opiniones haciendo dudar de la existencia de dosis de vacuna, creo que reflejaban esta desconfianza", señaló.

"A mí no me gusta salir a aclararle a la gente y, sobre todo, ser tan contundente, pero en este caso no podemos permitir que se desinforme a las personas porque la gente tiene una expectativa en la vacuna. Yo todas las semanas voy a los vacunatorios y no sabe la energía, la expectativa, ilusión y esperanza que recibo", agregó.

Las negociaciones por las vacunas

En otro momento de la entrevista, la jefa del Gabinete Ministerial recordó que, cuando asumió el gobierno de transferencia, en noviembre del año pasado, existía un acuerdo marco con el mecanismo Covax Facility para la llegada de vacunas al país; sin embargo, el Perú no tenía suscrito ningún contrato con alguno de los laboratorios.

Bermúdez recordó también que una de las primeras decisiones del gobierno de transición fue continuar con la gestión de la entones ministra de Salud, Pilar Mazzetti, con el objetivo de "poder fortalecer el camino que ya se había iniciado". Según comentó, pese a que la entonces ministra no tenía mucho tiempo en el cargo, había logrado establecer "algunos contactos".

Uno de estos contactos que se habían trabajado en coordinación con Cancillería, explicó Bermúdez, fue "la etapa previa" para el contrato con el laboratorio Pfizer; sin embargo, este acuerdo preliminar "se había quedado congelado" durante la etapa de cambio de gestión gubernamental debido a que este periodo ocurrió "cuando se tenían que tomar decisiones para avanzar en la suscripción de algunos contratos de vacunas".

"Lamentablemente la situación política retrasó este hecho. Cuando nosotros ingresamos, inmediatamente el presidente retomó qué coordinaciones existían y pudimos impulsar la suscripción. La primera oportunidad que se nos presentó fue con el laboratorio Sinopharm y en simultáneo continuamos con los otros laboratorios para poder garantizar en el más corto tiempo la diversidad de vacunas y fechas de entregas ciertas", apuntó.

