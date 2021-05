Violeta Bermúdez brindó estas declaraciones en una actividad en Ate. | Fuente: RPP

La jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, invocó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a no quitarse las mascarillas durante el debate propuesto para esta tarde en Chota, Cajamarca.

“De manera personal, invoco a los candidatos a que no se retiren la mascarilla durante el debate. Es una forma de decirle a la ciudadanía que todos nos protegemos y asumimos con responsabilidad el cuidado de nuestra salud y de la salud de nuestros conciudadanos”, señaló.

Bermúdez manifestó que las personas que acudan a presenciar la polémica deben respetar las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19.

“La enfermedad se transmite a partir de los aerosoles que emitimos las personas. Esto significa que, si vamos a ver un debate, no deberíamos gritar, no deberíamos cantar, no deberíamos quitarnos la mascarilla por ningún motivo”, refirió.

Respeto a las normas

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que desde enero hay un protocolo sanitario para la campaña electoral, que invocó ser respetado durante el debate.

“Desde el gobierno de transición y emergencia, queremos invocar no solo a las organizaciones políticas, sino también a la ciudadanía que respete el protocolo de campañas electorales, porque en realidad no debería haber espacios donde se aglutine un número de personas sin las medidas de seguridad necesarias”, señaló.



