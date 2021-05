Premier supervisó la jornada de vacunación de adultos mayores. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reiteró, tal como lo señaló el ministro de Salud, Oscar Ugarte, que el Gobierno tiene "las dosis suficientes" para vacunar a todos los residentes en el Perú a lo largo del año. Asimismo, señaló que se sigue negociando la adquisición de más dosis "para dejar vacunas más que suficientes" para completar el proceso a fin de año.

"Quiero reafirmar lo que ha señalado nuestro ministro de Salud: ya tenemos las dosis suficientes para vacunar a todos los residentes en el Perú a lo largo del año, pero nuestro Gobierno sigue negociando una adquisición de más dosis de vacunas para dejar vacunas más que suficientes para completar el proceso a fin de año", señaló.

Durante una supervisión a la jornada de vacunación a adultos mayores en el Estadio Monumental, en Ate, la jefa del Gabinete Ministerial señaló que el actual Gobierno dejará, además de dosis necesarias para vacunar a la población, una "metodología de vacunación" que ha sido elaborada en conjunto con EsSalud, Minsa y el sector privado, para que el próximo Gobierno "llegue y continúe y no se pare un solo día en inmunizar a nuestra población".

En otro momento, Violeta Bermúdez invocó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a no quitarse las mascarillas durante el debate propuesto para esta tarde en Chota, Cajamarca.

"De manera personal, invoco a los candidatos a que no se retiren la mascarilla durante el debate. Es una forma de decirle a la ciudadanía que todos nos protegemos y asumimos con responsabilidad el cuidado de nuestra salud y de la salud de nuestros conciudadanos", señaló.

Bermúdez manifestó que las personas que acudan a presenciar la polémica deben respetar las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19.

"La enfermedad se transmite a partir de los aerosoles que emitimos las personas. Esto significa que, si vamos a ver un debate, no deberíamos gritar, no deberíamos cantar, no deberíamos quitarnos la mascarilla por ningún motivo", refirió.

Vacunación en adultos mayores en el Estadio Monumental

Desde las seis de la mañana, adultos mayores de 70 años llegaron a la explanada del Estadio Monumental en Ate para recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Aquí, EsSalud ha instalado un 'vacunacar' para que estos puedan ingresar y aguardar.

RPP Noticias llegó hasta el lugar y vio que el ingreso se realizaba de manera rápida y ordenada. Asimismo, dio cuenta que si bien el punto es un lugar en el que se puede ingresar con carro, adultos también pueden llegar a pie.

Del mismo modo, aquellos adultos mayores de 70 que no figuren en el padrón pueden acercarse al punto de vacunación más cercano y solicitar una cita programada para recibir su primera dosis.

Tal es el caso de Armengor Vílchez Navarro de 79 años, quien al ver que no figuraba en el padrón porque en su DNI figura otra dirección, pero vive cerca al Estadio Monumental, se acercó a este punto con sus recibos de agua y luz y pudo ingresar. "Llegué preocupado, pero ya me dieron mi formulario", dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: