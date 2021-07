Premier Bermúdez informó que hoy se conocerá a integrantes del equipo revisor | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, refirió que este jueves se conocerán a los integrantes del equipo revisor del gobierno entrante liderado por el presidente electo Pedro Castillo, según se lo confirmó la futura vicepresidenta Dina Boluarte, coordinadora de recepción de la transferencia gubernamental.

"Hoy nos van a informar a todos los sectores quiénes conforman los respectivos equipos revisores. Una vez que nosotros recibamos la información de los equipos revisores, que deben notificarnos con copia a la Contraloría General de la República, inmediatamente tiene que procederse a una sesión de instalación", explicó.

La jefa del Gabinete Ministerial también detalló que se ha subido la información a la plataforma de transferencia y adelantó que el 30 de julio que serán designadas las nuevas autoridades, se realizará una sesión para entregar el cargo oficial. Además, respaldó la recomendación que hizo el presidente Francisco Sagasti sobre el cambio de la Constitución.

"Cuando uno asume una gestión gubernamental, hay mucho que informarse para poder evitar que haya alguna demora o dilación en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, apenas uno ingresa es mejor tomarse el tiempo para tomar decisiones. No nos olvidemos que la gestión gubernamental, que inicia el 28 de julio, va a tener cinco años de gobierno, o sea que hay tiempo para hacer muchas cosas", apuntó.

Francisco Sagasti se reunió con Pedro Castillo

El presidente de la república, Francisco Sagasti, sostuvo que el mandatario electo, Pedro Castillo, le consultó sobre su opinión respecto de un cambio de la Constitución, durante la reunión que ambos mantuvieron en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el jefe del Estado sostuvo que Pedro Castillo le pidió su opinión sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, a lo que él le respondió que consideraba que modificar la Constitución sería muy complejo y divisivo para el país.

"No hablamos en detalle sobre (el cambio de la Constitución), él se expresó sobre la Constituyente y me dijo qué opina usted en general; le dije 'mire, ya he dicho mi punto de vista y creo que el cambio de Constitución es un tema muy complejo y muy divisivo'", indicó.

"Que, además, se puede ir cambiando la Constitución parcialmente y que a mi juicio, con lo mismo que he dicho en otras oportunidades, ese cambio de la Constitución total tiene más un sentido simbólico", añadió el mandatario.

Cambios parciales

En ese sentido, el presidente indicó que, por lo que ha podido observar durante su trayectoria política, la Constitución podría modificarse en parte y de forma parcial, mientras que un cambio total de la Carta Magna no resultaría productivo para el país.

"Aquellos que hemos visto recorrer el tiempo y que hemos visto que la Constitución puede modificarse, en parte, parcialmente y en los puntos más críticos", señaló.

"Como lo expliqué yo y lo he explicado, dentro y fuera del Congreso, y como presidente, es que lo más conveniente es continuar con los cambios puntuales, parciales e ir acomodando la Constitución a las nuevas circunstancias que vivimos", dijo.

