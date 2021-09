Violeta Bermúdez estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: Andina

La exjefa del Gabinete Violeta Bermúdez rechazó la distinción que recibió su sucesor en el cargo, Guido Bellido, por “su trabajo a favor de la mujer peruana”, realizado por el Foro de Mujeres del Mercosur.

En La Rotativa del Aire, la exministra recordó que Guido Bellido tiene una denuncia por presunta violencia verbal contra la congresista Patricia Chirinos, además de que la prensa ha hecho públicos comentarios ofensivos contra las mujeres hechos en sus redes sociales.

“En un primer momento, cuando escuché la noticia (del reconocimiento a Bellido), pensé que se trataba de una broma de mal gusto, porque estamos hablando de una persona que es una autoridad que, desde el inicio de su gestión, ha sido cuestionada precisamente porque ha tenido expresiones a través de sus redes sociales de carácter ofensivo para las mujeres”, manifestó.

“Recientemente, ha estado involucrado, y entiendo que es sujeto de investigación en el Parlamento, por haber ofendido verbalmente, agredido verbalmente, a una colega (Chirinos)”, añadió.

Violeta Bermúdez reconoció que “cualquier organización tiene el derecho de hacer reconocimientos”, pero apuntó que estos deben tener un fundamento.

“Teniendo esta autoridad las imputaciones que estamos comentando y, además, sin una sola evidencia de haber hecho algo, una medida, una decisión, una política, un proyecto de ley; realmente creo que debemos sonreír para no amargarnos el día”, comentó.

“Con lo que ha pasado hoy día, me parece que no pueden reírse así de nosotras, de las mujeres. (...) En el currículo (de Bellido), no veo nada que haya hecho en favor de la igualdad de las mujeres y en el respeto de sus derechos”, añadió.

Gabinete igualitario

En otro momento, la exministra reiteró su pedido para que el presidente Pedro Castillo reconsidere la conformación de su Gabinete y que incluya a más mujeres en este.

En ese sentido, consideró que el Congreso de la República debería tomar “cartas en el asunto” y aprobar la paridad en el Consejo de Ministros.

“Si los presidentes no van a respetar el principio de igualdad y nombrar voluntariamente un número importante de mujeres en el Gabinete, tiene que ser mandatorio”, sentenció.

