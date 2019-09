Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia de la República | Fotógrafo: Carla Pat

El presidente Martín Vizcarra cuestionó este domingo las expresiones del constitucionalista Carlos Mesía Ramírez por tratar de ignorar la opinión de la población, en referencia al proyecto de adelanto de elecciones. Insistió en que no hay que temer a la decisión del pueblo peruano.

"Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho que 'no hay que hacer caso a la población porque la población se equivoca'. No es así, tenemos que darle la responsabilidad, las autoridades nos debemos al pueblo", destacó.

Martín Vizcarra recordó que el proyecto de reforma constitucional para adelanto de elecciones busca detener la conflictividad el entrampamieno político actual a través de una "propuesta responsable" que conlleva a una acto de desprendimimiento de elegir autoridades el año 2020.

"Si en algun momento tenemos que dar un paso al costado para que vengan nuevas autoridades lo hacemos en representación (del pueblo) y lo hacemos gracias al respeto que se merece el pueblo", destacó.

Esto luego que el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía Ramírez, asistió el último viernes a la Comisión de Fiscalización para opinar de forma técnica sobre la legalidad del proyecto del Ejecutivo. Aquel día el abogado señaló que "el pueblo no sabe lo que es el bien común".

"Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna", sostuvo en otro momento el constitucionalista.



El Jefe de Estado realizó estas declaraciones durante el anuncio de la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación de obras de agua y alcantarillado en el distrito de Carabayllo.