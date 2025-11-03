Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Madre de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, asegura que su hijo se encuentra en el Perú [VIDEO]

Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre afirma que su hijo vive en el Perú
Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre afirma que su hijo vive en el Perú | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Bertha Rojas también negó que la expresidenta Dina Boluarte haya brindado protección a su hijo, quien se encuentra con paradero desconocido desde hace dos años.

Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre afirma que su hijo vive en el Perú
Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre afirma que su hijo vive en el Perú | Fuente: RPP

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, anunció este lunes que su hijo, quien está prófugo desde hace dos años, está viviendo en el Perú. No obstante, reconoció que no ha podido reunirse con él todavía.

Rojas también aseguró que la expresidenta Dina Boluarte nunca brindó protección al líder de Perú Libre durante su mandato y que el caso Mikonos fue originado por la mentira de una persona. 

"En contacto directo (con Vladimir Cerrón), no. Solo por redes sociales. Sí, él está en el Perú. (Sobre presunta protección de Dina Boluarte) Eso es una gran mentira de parte de un señor que ha mentido para pedir dinero al Estado. Ahí debemos hablar de cómo malgastan el dinero al movilizar personal por la mentira de una persona. Yo puedo decir que la señora no ha protegido ni protege al doctor", manifestó al programa Las Cosas Como Son de RPP.

La madre de Vladimir Cerrón también recalcó que la sentencia contra su hijo es injusta y por ello "él tiene derecho a preservar su libertad".

"Los señores que vienen a criticar les decimos que investiguen bien, analicen y luego califiquen", sostuvo.

Cerrón quiere ser presidente 

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026. En su lista lo acompañan Flavio Cruz como primer vicepresidente y su madre Berta Rojas como segunda vicepresidenta.

La Corte Suprema revocó en marzo del 2025 una condena de tres años y seis meses de cárcel en su contra por un caso de corrupción ocurrido durante su gestión como gobernador de Junín. Sin embargo, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Vladimir Cerrón Perú Libre Elecciones 2026 Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA