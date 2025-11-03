Madre de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, asegura que su hijo se encuentra en el Perú [VIDEO]

Bertha Rojas también negó que la expresidenta Dina Boluarte haya brindado protección a su hijo, quien se encuentra con paradero desconocido desde hace dos años.

Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre afirma que su hijo vive en el Perú | Fuente: RPP

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, anunció este lunes que su hijo, quien está prófugo desde hace dos años, está viviendo en el Perú. No obstante, reconoció que no ha podido reunirse con él todavía.

Rojas también aseguró que la expresidenta Dina Boluarte nunca brindó protección al líder de Perú Libre durante su mandato y que el caso Mikonos fue originado por la mentira de una persona.

"En contacto directo (con Vladimir Cerrón), no. Solo por redes sociales. Sí, él está en el Perú. (Sobre presunta protección de Dina Boluarte) Eso es una gran mentira de parte de un señor que ha mentido para pedir dinero al Estado. Ahí debemos hablar de cómo malgastan el dinero al movilizar personal por la mentira de una persona. Yo puedo decir que la señora no ha protegido ni protege al doctor", manifestó al programa Las Cosas Como Son de RPP.

La madre de Vladimir Cerrón también recalcó que la sentencia contra su hijo es injusta y por ello "él tiene derecho a preservar su libertad".

"Los señores que vienen a criticar les decimos que investiguen bien, analicen y luego califiquen", sostuvo.

Cerrón quiere ser presidente

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026. En su lista lo acompañan Flavio Cruz como primer vicepresidente y su madre Berta Rojas como segunda vicepresidenta.

La Corte Suprema revocó en marzo del 2025 una condena de tres años y seis meses de cárcel en su contra por un caso de corrupción ocurrido durante su gestión como gobernador de Junín. Sin embargo, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.