Dina Boluarte, en mensaje a la nación: "Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el caso del vehículo presidencial, conocido como el ‘cofre’, y rechazó cualquier vinculación con el condominio Mikonos, ubicado en el distrito de Asia, provincia de Cañete.

"Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio. Fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga", aseguró en un mensaje a la nación.

Boluarte Zegarra solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que la cite a declarar en el marco de la investigación abierta en septiembre pasado.

"Señora fiscal, llámeme y declararé, como siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo públicamente. Se lo pido, se lo exijo, en aras del debido proceso y la presunción de inocencia", expresó la mandataria, a pesar de haber faltado a la citación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el pasado 29 de octubre, que se realizó en relación con este tema.

"Yo no oculto a delincuentes"

En su intervención, la jefa del Estado también mencionó que revelará la identidad de su amiga una vez que el Ministerio Público la convoque formalmente.

"No hay nada irregular, antiético ni ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia", afirmó, aludiendo indirectamente al prófugo y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Boluarte tras acusaciones que señalan que el Ejecutivo habría utilizado el vehículo presidencial para facilitar la fuga de Cerrón a inicios de este año.

"Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación ha sido para proteger mi privacidad, como sé que lo haría cualquiera de ustedes. Lo hice para proteger dichos escenarios, pero el morbo creado sobre este caso no puede perpetuarse en el tiempo, cuyo propósito exclusivo es desestabilizar al Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias”, concluyó.