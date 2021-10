Pedro Cateriano estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El exjefe del Gabinete Pedro Cateriano consideró que los ministros cuestionados, como el titular del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo, deberían ser reemplazados antes de la presentación de Mirtha Vásquez en el Congreso este lunes, 25 de octubre.

“Yo creo que sí. Antes de la presentación del Gabinete, deberían caer los ministros seriamente cuestionados”, comentó en una entrevista en La Rotativa del Aire.

“¿Qué hace después de todas las pruebas y denuncias el presidente (Pedro) Castillo manteniendo a ministros que probablemente no están capacitados para desempeñar esas funciones?”, se preguntó.

Sobre la presentación de Mirtha Vásquez en busca del voto de confianza, Pedro Cateriano consideró que el Congreso debería exigirle a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que detalle su plan de gobierno y sus principales medidas a adoptar.

“En esta ocasión, el Parlamento tiene otra responsabilidad: exigirle precisiones al Gabinete y que el Gabinete no le oculte la verdad al país, que no jueguen con el destino del Perú. Estamos en este proceso de que va a haber Asamblea (Constituyente) no va a haber Asamblea. Es la escopeta de dos cañones”, comentó.

“En esta ocasión el Parlamento tiene que preguntar claramente a la presidenta (Vásquez) cuál es su plan de gobierno y sus principales medidas a adoptar, porque en el anterior Gabinete se ocultaron las intenciones verdaderas, el propósito y el objetivo político del Gobierno”, agregó.

Inestabilidad política

En otro momento, Pedro Cateriano cuestionó la “inestabilidad política” que -dijo- se produce debido a “actos vergonzosos”, en referencia a la frustrada designación de Richard Rojas como embajador peruano en Venezuela.

“Acabamos de apreciar en los últimos días este bochornoso incidente de nombrar a un embajador en Venezuela y que sea frenado precisamente por un acto de corrupción, por una detención dispuesta por la Fiscalía”, comentó.

“Esta manera de gestionar los asuntos públicos del país no pude continuar. Estamos casi frente a una situación de anarquía en la administración pública que tiene un límite”, añadió.

El exjefe del Gabinete también se refirió a la detención del gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, por presuntos actos de corrupción. “Es una prueba más de que los Gobierno Regionales, en muchos casos, administran ilícitamente los recursos del Estado, se aprovechan de los dineros y vemos que esto no se detiene”, sentenció.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: