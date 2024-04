Voto de confianza y facultades delegadas, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

El primer ministro intentará tener con la opinión pública el mismo éxito que ha tenido con los congresistas. Pero esta vez no le estará permitido guardar silencio sobre las joyas y el incremento patrimonial de la presidenta Dina Boluarte.

El presidente del Consejo de ministros obtuvo el voto de confianza que ayer solicitó al Congreso de la República. El gabinete de Gustavo Adrianzén recibió el voto favorable de 70 congresistas, contra 38 que le negaron la confianza y 17 que se abstuvieron. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Somos Perú votaron de manera unánime a favor de la confianza y a sus votos se añadieron 9 de APP, 6 del Bloque Magisterial, 3 de Acción Popular y 9 de los no agrupados. De haberse abstenido APP e incluso el Bloque Magisterial, no se hubiera alcanzado la mitad del número total de congresistas. El discurso de Gustavo Adrianzén no planteó propuestas nuevas, eludió los asuntos que dividen y evitó mencionar el tema que estaba en la mente de todos los congresistas: la indagación fiscal a la presidenta Dina Boluarte. Hacia el final de su intervención, el primer ministro solicitó facultades legislativas por el término de 90 días para reforzar “la confianza de la ciudadanía con las autoridades y la marcha económica del país”. De ser aprobadas, las facultades se ejercerán en un amplio abanico de aspectos, que el discurso formuló en once paquetes de medidas. Destacan algunos objetivos que definirán políticas públicas: fortalecimiento de COFIDE y FONAFE, equilibrio fiscal, modernización del sistema tributario, política criminológica y penitenciaria, desarrollo urbano en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay y para culminar inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital. Durante las próximas semanas veremos la formulación precisa de los Decretos Legislativos que plasmarán el discurso de Gustavo Adrianzén. Entretanto, el primer ministro intentará tener con la opinión pública el mismo éxito que ha tenido con los congresistas. Pero esta vez no le estará permitido guardar silencio sobre las joyas y el incremento patrimonial de la presidenta Dina Boluarte.

Las cosas como son