Walter Gutiérrez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez calificó como una “medida acercada” el Estado de Emergencia, declarado ayer por el Gobierno por 30 días, ante las protestas registradas en distintos puntos del país.

“Esta es una situación evidentemente de excepción. Se restringen derechos como la inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito; pero son derechos que no se eliminan, simplemente se limitan”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Es una medida acertada, porque no hay que confundir vandalismo con derecho a la protesta. En más de una ocasión, en otras circunstancias menos graves, hemos dicho que el derecho a la protesta no es derecho a la agresión, a la violencia, a la destrucción”, agregó.

Al respecto, consideró que todos los ciudadanos deberían pedirle al Gobierno de Dina Boluarte actuar con “firmeza”, porque “tiene que defender el derecho de miles de ciudadanos, la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, de miles de ciudadanos”.

“Me parece que no lo están haciendo con la contundencia, más bien con titubeos, esta defensa de los derechos y del orden democrático”, opinó.



Cuestionamientos

Walter Gutiérrez señaló que hay gente “indignada” por el “pésimo mensaje” que dio Dina Boluarte al asumir el poder, ya que, en su opinión, no se entendió el momento político que se vivía en el país.

“Se sintió una componenda. No puede ser que el primer mensaje sea ‘nos vamos a quedar hasta el 2026’. No se entendió el momento político, no se entendió el rol, no se dio una lectura a la crisis. No se entendió que la crisis no terminaba, sino era un capítulo de la crisis. No se entendió nada de eso, no se le propuso nada al país”, refirió.

Si bien el exdefensor opinó que hay un sector de la población “legítimamente indignado” con la situación política, también advirtió que “hay actores que están aprovechando esta circunstancia”.

“Mire esa caravana de (camionetas) 4 x 4, camiones que están transportando campesinos o mineros informales. Se toma infraestructura estratégica, como aeropuertos, el Poder Judicial, la Fiscalía, plantas de gas. Eso no es protesta espontánea”, alertó.

“Un gobernante tiene que tener muy claro que no puede permitir que se instale el Gobierno de la turbamulta, porque en ese contexto se van a filtrar personajes como estos. Esta situación, tengo la absoluta convicción, que ha estado preparada y tengo la absoluta convicción que hay actores que tienen intereses no democráticos sino más bien generar este desorden para generar ganancias”, añadió.

