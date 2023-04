Walter Gutiérrez será el nuevo embajador del Perú en España | Fuente: Andina

El pasado 23 de marzo, el exdefensor de Pueblo, Walter Gutiérrez, fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en el Reino de España, en reemplazo de Oscar Maúrtua.

A puertas de recibir las cartas credenciales que lo acreditarán en dicho cargo, Gutiérrez Camacho dio en RPP Noticias su primera entrevista como embajador nombrado.

El Gobierno está "empeñado en enderezar el país"

Walter Gutiérrez se pronunció acerca de la gestión presidencial de Dina Boluarte. En ese sentido, señaló que, desde que asumió el cargo, ha buscado fortalecer la "constitucionalidad" del país.

"La presidenta Dina Boluarte es presidenta constitucional por sucesión. Apenas asumido el cargo, ha tomado un giro esencial para fortalecer la constitucionalidad en el país. No hay que perder de vista que el gobierno de Pedro Castillo nos puso en el despeñadero", indicó.

En ese sentido, señaló que el Gabinete ministerial es "superior" y que el Gobierno busca "enderezar al país".

"La señora Boluarte ha dado un giro porque, no me cabe ninguna duda, este Gabinete, de manera técnica, ética y democráticamente, es superior. Pueden hacerse muchas críticas, pero estoy convencido de que este Gabinete y la presidenta Boluarte están empeñados en enderezar al país", sostuvo.

Respecto a su gestión como embajador en España, Gutiérrez Camacho señaló que estará caracterizada, entre otras cosas, por "cambiar esa narrativa" según la cual el expresidente Castillo Terrones no dio un golpe de Estado.

"Es fundamental llegar a España e instalar una narrativa apegada a la realidad y la constitucionalidad, y no la narrativa fantasiosa que se ha difuminado en Europa y algunos países de América Latina (...) Nunca será suficiente repetir que lo que hizo el expresidente Pedro Castillo fue un golpe de Estado", indicó.

"(Buscaremos) promover las inversiones, las exportaciones, el turismo y cambiar esa narrativa y, por supuesto, la cultura. El Perú es uno de los países con más acerbo cultural en el mundo", sostuvo.

"El Congreso debe ser fiscalizado"

Por otra parte, consultado acerca de un eventual acuerdo tácito del Gobierno con el Congreso para continuar hasta el 2026, el exdefensor del Pueblo negó esa posibilidad.

"La propia Constitución habla de mecanismos de cooperación, convivencia para encontrar puntos respecto a la materialización de derechos. No es admisible otro tipo de acuerdos (con el Congreso)", explicó.

"El Ejecutivo ha presentado una iniciativa legislativa planteando la posibilidad del adelanto de elecciones. Toca al Congreso materializar eso. Mientras no se concrete, cualquier Gobierno debe tener un propósito, objetivos y gobernar hasta el último día, sea que se quede uno o dos años o el tiempo que sea", agregó.

Asimismo, Walter Gutiérrez consideró que el Parlamento se ha convertido en un "archipiélago" que solo actúa por "intereses individuales". Por lo tanto, dijo que había que "enderezarlo".

"El Congreso, hoy en día, no es otra cosa que un archipiélago de intereses individuales, no hay institucionalidad en el Parlamento. Como sociedad, hay que hacer un esfuerzo para enderezar al Congreso. El Parlamento tiene en sus manos el acto normativo que dirige la vida de todo el país. Por eso es que nosotros debemos fiscalizar al Congreso. Mientras no podamos ponerlo en vereda, vamos a tener estos problemas", resaltó.