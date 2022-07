Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo: "Pedro Castillo es un violador doloso de la Constitución"

Proyecto de Ley penaliza la filtración de información fiscal | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez calificó al presidente Pedro Castillo como "un violador vicioso de la Constitución" tras advertir sucesivas infracciones a la Carta Magna por parte del jefe de Estado. En su opinión, por este motivo, se le debe iniciar un juicio al mandatario que lleve a su destitución.

"El presidente es un violador doloso de la Constitución. Viola dolosamente el artículo 2, inciso 4 de la libertad de prensa. Viola dolosamente el artículo 4 cuando nombra ministros como (Juan) Silva, los mantiene y luego ahora están fugados. Viola el artículo 118 cuando saca al procurador (Daniel) Soria y podemos seguir", cuestionó.

"Es un violador vicioso de la Constitución y creo que nadie puede decir que la Constitución está diseñada para que nada menos que su guardián, porque el presidente es el guardián de la Constitución, y sea el que viole la Constitución. Entonces, debe aplicarse el artículo 99 y 100, iniciársele un juicio por violación a la Constitución y suspendérsele o destituirlo", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado reiteró la necesidad de que el presidente Pedro Castillo deje el cargo como salida a la crisis política. Además, destacó que actualmente existan especialistas y diferentes instituciones que se han sumado al pedido para investigar al jefe de Estado durante su mandato ante la sospecha de presuntos actos de corrupción.

"La renuncia no es, como algunos piensan, un acto voluntario en el que uno decide simplemente renunciar, sino es una salida a una crisis. Esta es una salida constitucional, pero Castillo no va a renunciar, a estas alturas el país lo sabe. Nosotros (en la Defensoría) decíamos que a Castillo se le debía investigar, pero en ese momento era una voz solitaria", indicó.

Sobre Ley mordaza: "Es un uso indebido del poder"

En otro momento, Gutiérrez Camacho calificó como "un uso indebido del poder" la presentación del proyecto de 'ley mordaza' por parte del Poder Ejecutivo, el cual plantea que se sancione con prisión a jueces, fiscales, abogados o policías que difundan a periodistas información fiscal reservada sobre casos penales.

"Ese proyecto debe leerse en el contexto de que tenemos un presidente que está siendo investigado por dirigir una organización criminal desde el Estado. Cuando era candidato, y ahora presidente, ha tenido un discurso violento contra la prensa. Para él es una amenaza permanente porque devela cosas que parece que no quiere que se conozcan", señaló.

Recordó que el año pasado la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo que evaluó, entre otros aspectos, su discurso "violento" contra la prensa y la imposibilidad de que ejerza su trabajo. Agregó que, meses después, durante un seguimiento a ese informe, se volvió a advertir restricciones en este aspecto.

"El Gobierno sigue violando el artículo de la Constitución que consagra la libertad de expresión, que garantiza el derecho a la información de todos los ciudadanos. Esa norma es violada por el presidente de la República. Ahora tenemos al exministro de Justicia Aníbal Torres y al actual ministro de Justicia que presenten este proyecto", reprochó.

"En realidad es absolutamente innecesario porque ya hay normas penales, normas disciplinarias. El hecho de que la norma literalmente no hable de los periodistas, no quiere decir que no les afecte porque el verbo rector es 'difundir'; es decir, quién va a difundir si no son los medios y los periodistas y pueden ser acusados de cómplices", agregó.

