Tras decisión del Poder Judicial, Zamir Villaverde sería liberado las próximas horas

El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dispuso revocar la prisión preventiva que cumplía el empresario Zamir Villaverde desde su detención el último marzo, por lo que se espera que sea liberado en las próximas horas.

La decisión del Poder Judicial se tomó luego de que el abogado de Villaverde, Julio Gutiérrez, solicitara directamente al juzgado esta petición tras conocerse que la fiscal a cargo del caso, Karla Zecenarro, se oponía a la liberación del empresario hasta que, según trascendió, el proceso de colaboración eficaz al que se había acogido tuviera más avances con la entrega de información y su corroboración.

Audiencia

El día de ayer, en el penal Ancón I, se realizó la audiencia reservada para evaluar la situación de Villaverde, con participación de la fiscal Zecenarro. Al respecto, la representante del Ministerio Público se pronunció a favor de la liberación del empresario ya que reconoció que estaba colaborando con las investigaciones y que su seguridad estaba en riesgo en el centro penitenciario.

Ante ello, el juez a cargo del caso dispuso la variación de la prisión preventiva por comparecencia restringida, con lo cual el empresario seguirá el proceso en libertad. Además, Villaverde ha sido considerado por el Ministerio Público como colaborador eficaz.

Con su liberación, el empresario deberá pagar una suma de 100 mil soles a favor del Estado y cumplir reglas de conducta.

Vale decir que el abogado Julio Gutiérrez señaló a RPP Noticias el último jueves que su defendido tenía información sobre el caso a la que no podía acceder por estar privado de su libertad.

"Hay información a la que no puede acceder estando preso, necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar en las investigaciones. Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que él esté en libertad", indicó.

Además, Gutiérrez señaló que Villaverde podría aceptar "los cargos centrales de atribución" que hace el Ministerio Público. Sin embargo, adelantó que no se aceptaría "la integridad de los cargos porque no todos ellos se han materializado".