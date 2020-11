El jefe del Gabinete Ministerial dijo que no se ha comunicado con Antauro Humala desde que inició como ministro de Defensa. | Fuente: Andina / Andina

Antauro Humala habría enviado un audio al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en el que le pide que interceda para que se le traslade de centro penitenciario. Al respecto, el jefe del Gabinete ministerial dijo que nunca conversó con él de “forma directa ni indirecta”.



“Nunca he tenido una comunicación directa ni indirecta con Antauro desde que he ocupado el cargo de ministro de Defensa. Nunca he enviado un emisario, ni absolutamente nada”, afirmó en Punto Final.



Descartó que se haya realizado un acuerdo con Antauro Humala y la bancada de Unión por el Perú (UPP) para que se logre el voto de confianza a su gabinete ministerial. “Cuando fuimos a pedir el voto de confianza no tomé contacto con ningún líder político ni ninguna bancada”, señaló.



En un audio de agosto de 2020, el condenado Antauro Humala le expresa su “reconocimiento a su trayectoria profesional” y agrega que Martos fue el instructor de su promoción en el Ejército.



“En tal sentido, mi general, hago votos para que la situación mejore. Tiene usted el apoyo patriótico que en mi situación de cautiverio puedo ofrecerle. Por ende, le pido nos acelere el traslado de los militares en cautiverio en el penal de origen. Agrego mi compromiso de comunicarme exclusivamente con mi esposa, hijo y amistades”, termina el audio.



Al respecto, Martos dijo que su tuvo conocimiento del audio, pero que no le tomó importancia. “A fines de agosto, me comunicaron que venía circulando un audio de que Antauro me felicitaba por haber ocupado el cargo de primer ministro y me solicitaba, al igual que otros militares, se le lleve (a otra prisión). La verdad que no le di importancia”, sostuvo.



“Posteriormente, en septiembre me lo hicieron escuchar, pero tampoco le di importancia porque desde la presidencia del Consejo de Ministros no tenemos ninguna injerencia en el traslado de presos”, afirmó.



El jefe del Gabinete dijo, además, que la sanción impuesta por el INPE a Antauro Humala es válida. “Por supuesto que está bien sancionado, porque él está haciendo uso indebido del teléfono que tienen derecho todos los presos para comunicarse con sus familiares y lo está haciendo para uso político. Está muy bien que lo sancionen”, concluyó.