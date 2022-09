Willy Huerta | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Willy Huerta, responsabilizó a la prensa de la creciente sensación de inseguridad ciudadana que experimenta el país. De acuerdo con el titular del Mininter, los medios de comunicación no difunden la labor de la Policía Nacional, situación que, a su entender, hace que la población se sienta "un poco preocupada".

"La seguridad ciudadana no solamente es tarea del Ejecutivo, del Gobierno. Es de todas las instituciones. Hemos presentado varios proyectos de ley al Congreso de la República. Justamente como ustedes no difunden esos trabajos de la Policía Nacional es que la ciudadanía se siente un poco preocupada", indicó el jefe de la cartera del Interior.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú hay 570 víctimas de delito cada hora.

Willy Huerta anunció investigación por remoción de Harvey Colchado

Tras la remoción y posterior destitución del coronel Harvey Colchado del puesto de jefe de la División de Búsqueda de la Digimin, el ministro Willy Huerta anunció que se realizará una investigación para esclareces los motivos. Según el titular del Mininter, él no autorizó la salida del coordinador del equipo especial de apoyo a la Fiscalía.

“Sin autorización de mi despacho se ha producido esta situación, se pidió el informe al viceministro de Orden Interno a fin de que se informe de la situación y se establezcan las responsabilidades del caso”, indicó.