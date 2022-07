Karelim López presenció discusión entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco por ascensos en las FF.AA., señaló su abogado

"¿Quién es la persona interesada en saber qué hace Karelim López?, cuestionó César Pérez a RPP Noticias sobre los actos de reglaje y amenazas en contra de la investigada | Fuente: Congreso

César Pérez, abogado de Karelim López, confirmó en RPP Noticias que la investigada presenció una discusión entre el presidente Pedro Castillo y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, en el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 2021.

"Eso forma de una de las declaraciones de Karelim que se ha hecho pública, que inclusive se ha hecho pública, el hecho es cierto. Ella presencia una discuón de Pedro Castillo y Bruno Pacheco, donde hay una sucesión de reclamos mutuos, uno y otro, de presuntos actos indebidos que se han venido realizando y uno de ellos era el tema de los ascensos" sostuvo César Pérez en La Rotativa del Aire- Edición Noche de RPP Noticias.

"Las Fiscalías, a partir de las declaraciones de Karelim López, han efectuado actos de corroboración (con) otros colaboradores eficaces, documentación que han podido permitir a la Fiscalía a armar la secuencia de hechos y que a su vez ha permitido imponer prisión preventiva para una serie de personas. Por ejemplo, la prisión preventiva contra Bruno Pacheco y otras personas es producto de las infromaciones informaciones corroboradas por Karelim López", comentó el abogado sobre la colaboración que realiza Karelim López.



Agregó que estas investigaciones junto a las declaraciones de la investigada Karelim López a la Fiscalía "han involucrado a una serie de funcionarios en el MTC, en otras instituciones del Estado y en cada investigación los fiscales ha realizado sus actos. Se han venido obteniendo elementos de investigación que ha permitido corroborar de lo que ella ha dicho en un inicio".

Sobre comentarios de Aníbal Torres

Respecto a los comentarios del premier Aníbal Torres —quien dice que la investigada Karelím López menciona dichos sin pruebas— César Pérez señaló que el exministro de Jusiticia "está haciendo una defensa cerrada al presidente [Pedro Castillo]. Él pretende sostener que Karelim López tiene una serie de versiones diferentes que desde su perspectiva invalida su narración".

"Lo hemos escuchado, sí. Lo que no dice es que esas afirmaciones las hace para justificar lo injustificable (..:) Ha lanzado versiones a los medios no solo contradictorias, sino irrazonables, como pretender decir que él iba pasando por la calle y se encontró con Bruno Pacheco y le preguntó de los 20 mil dólares", comentó en La Rotavia del Aire- Edición Noche.

Comentó que cuando el jefe del Gabinete Ministerial se presentó ante la Fiscalía de Lavado de Activos, "se ofuscó y maltrató a la defensa [Karelim López] delante" de los fiscales.

"La narración es que ella es citada a una reunión donde acompaña a Bruno Pacheco a que justamente se reúna con el señor [Aníbal] Torres y en donde ello es objeto de investigación. Karelim López iba traslando al señor Bruno Pacheco, y quien participa o entrevista con Pacheco es el señor [Anibal] Torres, según lo declarado. La investigación está en curso, sino que ha tenido una pausa a partir del equipo especial que esta retomando las actividades investigativas", declaró el abogado César Pérez a RPP Noticias.

Rechaza versión de la PNP

Por otro lado, se refirió sobre la intervención de una oficial de la PNP que realizaba un reglaje a la vivienda de la investigada en donde se ratifican en los hechos y criticó las declaraciones de la Policía en donde no consideraron este accionar como un reglaje.

"No es coherente con lo que ha sucedido el día de hoy, porque no han contado todo los hechos tal y como sucedieron descritos en la denuncia a la comisaría de Breña y en el acta fiscal del equipo especial. No es razonable que solo se trataba de un reforzamiento de seguridad de Karelim", declaró el abogado a RPP Noticias.

"Si realmente era una persona para revisar o supervisar el trabajo de la Policía, ¿Por qué lo negaron? Reitero, el hecho que hemos denunciado está descrito en las dos denuncias. La Fiscalía hará la investigación correspondiente para verificar que tipo penal es y si es una versión real de la PNP", comentó Pérez.

Comentó que Karelim López ha seguido recibiendo amenazas de muerte incluso cuando fue citada a la Fiscalía y le llamó la atención que esto suceda cuando ya está creado el equipo especial de la PNP para colaborar con la fiscal Marita Barreto. "La pregunta es quién tendría la posibilidad de disponer actos de reglaje o indagar con quiénes [Karelim López] se reúne", se cuestionó.