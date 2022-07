Abogado de Pedro Castillo considera que la cuñada del presidente no cometió el presunto delito de tráfico de influencias

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, consideró este lunes que Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, no habría cometido el presunto delito de tráfico de influencias. Esto luego de que se divulgó un video grabado en septiembre de 2021, en el que se le escucha ofrecer a la joven una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia del Chota (región Cajamarca).

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias, Benji Espinoza señaló que es muy importante que la Fiscalía de la Nación prosiga con las investigaciones y saber el contexto de la visita de la cuñada del mandatario a ese distrito.



"Si la pregunta es, por ejemplo, desde el punto de vista penal, yo encontraría que en realidad esa conducta que hemos visto en el video, que ojo merece una explicación, podría decirse que esa es una prueba, una evidencia objetiva, que hay tráfico de influencias, yo diría que no", señaló.

El abogado del presidente Pedro Castillo explicó que el delito de tráfico de influencias que está regulado en el artículo 400 del Código Penal castiga a la persona que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar, o prometer, para esta persona o para un tercero, algún donativo o promesa o ventaja con el fin de interceder ante una autoridad judicial o administrativa.

"El núcleo del tipo penal del tráfico de influencias es que la persona necesariamente o reciba dinero, ventaja o beneficio alguna o una promesa para la influencia, eso se llama vender la influencia, es una compra y venta de influencia, mientras no exista eso no hay tráfico de influencia", dijo Benji Espinoza.

"No está ofreciendo una obra"

En ese sentido, la defensa legal del jefe del Estado sostuvo que, desde el punto de vista del Código Penal, no se cumplen con los elementos de tipicidad que exige la ley para afirmar que la cuñada de Pedro Castillo cometió el presunto delito de tráfico de influencias.

"No está ofreciendo una obra, lo que está haciendo es explicar un tema de un censo, pero finalmente la investigación profundizará. Lo que yo te digo es que de ese video no se ha escuchado o no se ha visto a la señorita Yenifer Paredes diciendo 'me van a pagar tanto o voy a recibir tanto o comuníquense con esta persona para que me entreguen algo o prometan algo, que es el núclero del tráfico de influencias", agregó.

Asimismo, Benji Espinoza recomendó que Yenifer Paredes tiene que dar las explicaciones del caso sobre el video. Además, considero que es necesario ver el video completo y las condiciones cuando fue grabado. "A veces, cuando las cosas se sacan fuera de contexto, la historia se puede contar mal", expresó.

