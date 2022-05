Abogada de Bruno Pacheco califica de infames declaraciones de Zamir Villaverde

Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. | Fuente: RPP

Giuliana Quiñones, abogada del prófugo exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, calificó de infames las recientes declaraciones de Zamir Villaverde sobre su defendido, respecto a que los 20 mil dólares hallados en un ambiente de su despacho en noviembre de 2021, provenían del "cobro de cupos" a a coroneles de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ser ascendidos al grado de general.



"Es lamentable escuchar a Zamir Villaverde decir tamaña infamia contra Bruno Pacheco", dijo al programa Conexión de RPP Noticias.

La abogada reiteró la versión de Pacheco sobre la procedencia y destino de los 20 mil dólares, un monto prestado por sus familiares para pagar un abogado que lo defienda sobre el caso de los presunta ingerencia en los ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, según el relato del exsecretario de Pedro Castillo.

"Bruno Pacheco ha declarado y sustentado el tema de los 20 mil dólares, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ese dinero ha sido entregado por Zamir, mucho menos para actos ilícitos y de corrupción", afirmó.

El último martes, el empresario Zamir Villaverde, investigado por presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata, hizo acusaciones a Bruno Pacheco ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y el Ministerio Público.

"Bruno Pacheco me pidió un favor a mí, que yo diga que le presté esos 20 000 dólares, porque yo como empresario podía justificar la salida de ese dinero. Pero luego de los escándalos le dije que no. Y le pregunté, pero cuál es la razón de esos 20 000 dólares. Y él me dijo que esos 20 000 dólares eran producto del cobro de cupos que hacía Karelim López con el presidente de la República para los ascensos que tenía que haber en la Policía Nacional", sostuvo.

Quiñones afirmó que con esas declaraciones, Zamir Villaverde, busca que se le traslade a otro penal, condicionando la entrega de pruebas sobre sus revelaciones a cambio de garantías para su vida en otro centro penitenciario. No obstante, la abogada señaló que el encarcelado empresario no cuenta con pruebas que corroboren sus afirmaciones.