Abogada de Bruno Pacheco rechaza lo declarado por William Paco Castillo: “No tiene ningún audio, ningún video”

La abogada Giuliana Quiñones, nueva defensa legal de Bruno Pacheco, negó que el exsecretario general de Palacio de Gobierno tenga audios y pruebas que podrían comprometer al presidente Pedro Castillo y otras personas, tal como lo dio a conocer esta mañana su exabogado William Paco Castillo.

"Lastimosamente el señor William Paco Castillo está haciendo conjeturas de las que no existen. El señor dejó de ser el abogado de Bruno Pacheco y en ningún momento le manifestó que tenía audios que comprometerían al presidente Pedro Castillo. Indigna que la exdefensa técnica pueda decir situaciones que no le consta y que no hay", cuestionó.

"El señor no tiene absolutamente nada, ningún audio, ningún video, ningún documento que comprometa al Gobierno. No es verdad. Creo que esto que está haciendo el señor Paco Castillo le está haciendo daño a Bruno Pacheco. Él (William Paco) no tiene mayor acercamiento a las investigaciones que tiene, principalmente en el caso Puente Tarata", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la abogada de Bruno Pacheco también negó que el exsecretario presidencial haya tenido la intención de pedir asilo político en la embajada de Venezuela en el Perú o viajar a Venezuela, tal como lo reveló la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, y el propio abogado William Paco Castillo.

"Nunca, en ningún momento ha habido ese tipo de intenciones porque quien lo haya dicho, que lo pruebe. No es verdad", indicó. La abogada también negó que su patrocinado haya recibido el ofrecimiento del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que se vaya a otro país a cambio de su silencio, tal como reveló la empresaria Karelim López.

Bruno Pacheco tiene "suficiente documentación"

Esta mañana, el abogado William Paco Castillo, exdefensor legal de Bruno Pacheco, confirmó que el exsecretario general de Palacio de Gobierno tiene audios y pruebas que podrían comprometer al presidente Pedro Castillo y otras personas. Además, reveló que conversó con su expatrocinado para recomendarle que viaje a Venezuela en calidad de asilado político.

"Es exacto, pero eso tiene algunos problemas. Dentro de la estrategia de defensa que se hizo, una de las alternativas que se contemplaban era que Bruno Pacheco pudiera salir del país en condición de asilado, y dentro de esa posibilidad se barajaron algunas embajadas o algunas repúblicas, y la más adecuada para mi expatrocinado resultada ser Venezuela", relató.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado dijo desconocer si el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quería que Bruno Pacheco abandone el país -e incluso le planteó esta posibilidad- luego del allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno, tal como lo reveló la empresaria Karelim López ante la Comisión de Fiscalización.

"Yo no sé si lo habrían presionado, eso no me lo dijo, pero lo que sí, si comparan las declaraciones que yo he efectuado antes de que lo haga la señora Karelim, coincide. La señora Karelim lo que ha hecho es ser más específica con respecto a lo que yo he venido anunciando y diciendo como defensor del exsecretario de la República", indicó.

Paco Castillo también reconoció que pudo escuchar un audio -entregado por Bruno Pacheco- en el que la empresaria Karelim López sostiene que el presidente Pedro Castillo estaría implicado en una red de corrupción con empresas constructoras chinas. Al respecto, indicó que pudo "comprobar" esta versión que luego fue corroborada por la mencionada empresaria.

"Yo creo que (Bruno Pacheco) tiene suficiente documentación. No puedo enumerar, pero sí tiene suficiente documentación, él y personas cercanas a él, amigos de él, entonces es verdad que él, por lo menos, tendría una fuente o unas instrumentales que pudieran comprometer a quien fuera su respaldado, el señor presidente de la República", precisó.

