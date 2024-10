Abogado de Alejandro Toledo criticó condena al expresidente: "Solo tomaron lo que les conviene del testimonio de Jorge Barata"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al ser encontrado culpable por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur en el cual el exmandatario habría recibido la suma de 35 millones de dólares a manera de soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Al respecto, Roberto Su, abogado de Toledo, precisó que esta es “una sentencia de primera instancia con varios errores de tiempos”. En ese sentido, anunció que la defensa interpondrá un recurso de apelación el próximo jueves 31 de octubre. “Vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se puede revisar y se puede analizar”, sostuvo el letrado a la prensa.

Asimismo, calificó de “risible” que la jueza Inés Rojas Contreras, del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, haya establecido una responsabilidad penal y una reparación civil contra Alejandro Toledo al considerar que la Fiscalía solo tomó “lo que le conviene” del testimonio de Jorge Barata recogido en Brasil.

“La sentencia se basa en el testimonio de David Waisman y de Jorge Barata, pero solo agarran lo que les conviene de Barata porque cuando Barata dijo 'A mí Samy Sayland y James Weisten me pidieron 35 millones de dólares el 4 de noviembre en el hotel Marriot’. Eso no lo han tomado. Los jueces solo tomaron en cuenta cuando Barata acusa a Toledo. Le dan la razón. Esa es la sentencia”, criticó.

Poder Judicial dictó 20 años de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo por caso Interoceánica Sur. | Fuente: AFP

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, cuestionó sentencia del Poder Judicial contra expresidente. | Fuente: AFP

“La jueza no entendía la sentencia”, recalcó abogado de Alejandro Toledo

En otro momento, Roberto Su señaló que la defensa buscará llevar la resolución de la sentencia a “una sala con mayor criterio” que pueda “revisar, corregir y resolver” nuevamente la pena contra Toledo Manrique.

“La sala se refiere a una declaración del señor Jorge Barata en mes de julio. Barata no declara en julio, sino en abril. Otro momento dicen que, en setiembre, después hablan de declaraciones del señor David Maiman el 2020, luego dice que es el del 2017”, refirió.

“La jueza en muchos pasajes no entendía la sentencia. La revisaba y en un momento se puso a leer todo de nuevo. Significa que hay personas que han colaborado con ellos y les han facilitado la sentencia. La jueza no dominaba el texto”, acotó el letrado.

En ese sentido, mostró su confianza de que una nueva sala revierta la sentencia contra Toledo. “El proceso ha sido largo, pero la Fiscalía no aprobó esa intervención de Toledo. El colegiado se equivoca cuando nos ha leído el decálogo del funcionario público (...) No puedes meter a la cárcel a alguien porque incumplió la Constitución”, explicó.

Alejandro Toledo es investigado por delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica. | Fuente: AFP

Alejandro Toledo permanecerá en el penal de Barbadillo

Por otro lado, Roberto Su contó que conversó con Alejandro Toledo minutos antes de la sentencia y que él sabía que podía suceder su condena. “El presidente Toledo estaba preparado para decisiones como estas. Él es un hombre fuerte”, señaló.

De igual manera, recalcó que el exjefe de Estado permanecerá en el penal de Barbadillo hasta que se resuelva el recurso de apelación donde, según dijo, solicitarán el arresto domiciliario por los problemas de salud, diabetes, y cáncer que estaría sufriendo Toledo, quien, de acuerdo al abogado, fue operado del hombro en Estados Unidos el 2022.

“El presidente va a permanecer en Barbadillo. En el recurso de apelación vamos a pedir que la sala superior le dé un arresto domiciliario bajo el argumento de su estado de salud, del diagnóstico que tiene, del deterioro de su salud (…) cuando él va a su casa, tiene seguridad el Estado, no hay posibilidad que Toledo pueda salir de su casa porque tiene protección como jefe de Estado”, manifestó.

Finalmente, habló del incidente que sucedió al final de la audiencia donde el expresidente habría insultado al fiscal José Domingo Pérez.

“Ese ha sido un incidente que yo no he visto. No lo escuché. Sin embargo, el fiscal dice que el presidente le ha mentado la madre. Le pedí que muestre las cámaras para ver la incidencia completa. De pronto, el fiscal ha volteado a provocarlo, o a mirarlo, de repente le hizo un gesto. Yo no sé. No escuché lo que dice el fiscal”, señaló Su.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis