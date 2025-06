Abogado de Dina Boluarte rechaza versión de reuniones entre su clienta y Patricia Benavides: “Es absolutamente débil”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Abogado de Dina Boluarte rechaza versión de Jaime Villanueva sobre reuniones entre su clienta y Patricia Benavides | Fuente: RPP

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, desestimó este miércoles la versión que dio en vísperas el abogado de Jaime Villanueva sobre presuntas reuniones entre su clienta y Patricia Benavides para coordinar intercambio de favores.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, el letrado manifestó que actualmente no existe ningún caso que involucre a Dina Boluarte por estos presuntos encuentros con la destituida fiscal de la Nación. Sin embargo, le restó importancia al señalar que se trata de una versión de Villanueva, a quien señaló de buscar proteger su libertad dañando la imagen de su clienta.

“Voy a tomar la referencia de quien viene, no de su abogado, que es un colega, sino de su cliente que es Jaime Villanueva. No es la primera vez que intenta construir a costa de cautelar su libertad un caso dañando la imagen de la presidenta”, dijo.

“Si fuese otra persona créeme que me levanto la ceja, pero es Jaime Villanueva y no me preocupa absolutamente nada (…) En la palabra de Villanueva todo es absolutamente débil”, añadió.

Sobre versiones de Jaime Villanueva

Portugal mencionó también que ya hubo una denuncia previa, que fue archivada, a raíz de un dicho de Jaime Villanueva, sobre un pedido de parte de Patricia Benavides para no remover a un general de la Policía Nacional a cambio del archivo de un proceso en contra de Dina Boluarte.

Según indicó, cuando a Villanueva se le ha pedido en Fiscalía que corrobore sus testimonios, no ha podido hacerlo, debido a que no cuenta con las pruebas necesarias. En esa línea, criticó que sus dichos aún sean considerados para iniciar investigaciones.

“Ya tenemos una historieta con Jaime Villanueva como protagonista de esta saga y cómo terminaron los casos, que a causa de Jaime Villanueva se han generado, como nacieron, sin evidencia”, sostuvo.



Denuncian reuniones

En vísperas, Luis Capuñay, abogado de Villanueva, dijo a Prueba de fuego de RPP que su cliente participó como intermediario de Patricia Benavides en supuestas reuniones secretas con la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte en el estudio del abogado Óscar Nieves, exconsejero legal de la mandataria, ubicado en Miraflores.

"Él no lo ha cuantificado, pero recordemos que son al menos tres ejes temáticos en los cuales ha tenido reuniones: el favorecimiento a Grika Assayag (exasistente de Dina Boluarte) en una investigación, el archivo de la denuncia por los derechos humanos (tras las protestas del 2022), la designación de un funcionario de alto nivel como representante del Ministerio Público, si no me equivoco, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y donde sí no estoy seguro que haya sido con participación directa de Dina Boluarte ha sido cuando

se trataba el archivo de la investigación o el apartamiento de la investigación de los 'Dinámicos del Centro', donde creo que la intervención directa fue de Óscar Nieves", dijo.