Abogado de Jaime Villanueva señala que Patricia Benavides y Dina Boluarte habrían negociado favores en reuniones clandestinas

Luis Capuñay, abogado del exasesor de Patricia Benavides, manifestó que su cliente siempre acudía representando a la entonces fiscal de la Nación en los encuentros que mantenía presencialmente con Dina Boluarte para presuntamente coordinar el archivo de procesos judiciales a cambio de ciertos pedidos políticos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, reafirmó lo revelado anoche en un reportaje del programa 'Cuarto Poder': que su cliente contó haber participado como intermediario de la entonces titular del Ministerio Público en supuestas reuniones secretas con la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte en el estudio del abogado Óscar Nieves, exconsejero legal de la mandataria, ubicado en Miraflores.

"Él no lo ha cuantificado, pero recordemos que son al menos tres ejes temáticos en los cuales ha tenido reuniones: el favorecimiento a Grika Assayag (exasistente de Dina Boluarte) en una investigación, el archivo de la denuncia por los derechos humanos (tras las protestas del 2022), la designación de un funcionario de alto nivel como representante del Ministerio Público, sino me equivoco, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y donde sí no estoy seguro que haya sido con participación directa de Dina Boluarte ha sido cuando

se trataba el archivo de la investigación o el apartamiento de la investigación de los 'Dinámicos del Centro', donde creo que la intervención directa fue de Óscar Nieves", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

El defensor legal de Villanueva manifestó que su patrocinado le contó a Eficcop que en una oportunidad se reunió con Dina Boluarte en el despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando Alberto Otárola era el jefe del Gabinete Ministerial.

"Yo no puedo revelar información que es materia del proceso la colaboración eficaz, con el tiempo se está conociendo estos hechos, pero al menos partamos de que hay estas tres primeras reuniones, pero no descartemos que haya más reuniones. Hay temas que no se han sacado a relucir y son parte del proceso de colaboración eficaz. (Sobre posibles favores a Otárola) no lo puedo revelar, pero recuerden que hay un cierto grado de cercanía", añadió.

¿Hay pruebas de estas reuniones?

Luis Capuñay enfatizó que las principales pruebas de estas supuestas reuniones clandestinas son la palabra de Jaime Villanueva y las carpetas fiscales.

"¿Cómo se transformaría esto en información creíble? en el caso del proceso de Grika Assayag, la apertura de la carpeta en el despacho fiscal en la Fiscalía de la Nación. Un acto impropio toda vez que Eficcop era quien tenía que investigar y existe la carpeta. Que se impartió la orden de que no se continúen las investigaciones en otros temas que no sea Pedro Castillo, se está proponiendo la declaración de Marita Barreto para que dé cuenta si Patricia Benavides se acercó a Eficcop y dio esa indicación", puntualizó.