Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Jaime Yoshiyama, exhortó a juez Víctor Zúñiga Urday a que expida la resolución para que el exsecretario de Fuerza Popular pueda abandonar el penal, luego de que el Poder Judicial dictara el cambio de su situación legal al de arresto domiciliario por la investigación que se le sigue.

"Anoche hemos sido informados por su familia que Jaime presenta 86% de saturación. Él advirtió al juez que sentía estar infectado por la COVID-19. La agitación que ha presentado en la conversación que tuvo con su familia, más la baja de saturación, indica que la situación se está agravando y nosotros queremos rogar que expedite todo esto"

En diálogo con RPP Noticias, Abanto recordó que, tanto la caución, como la remisión del domicilio donde Yoshiyama cumplirá el arresto domiciliario, se han cumplido. En ese sentido, señaló que el Juzgado "ha tenido todo listo para poder disponer la ejecución del traslado de Jaime a su vivienda".

"Una gestión de este tipo, en estos tiempos, se trata de procedimientos urgentes y preferentes. Nosotros hemos satisfecho todos los requisitos que el juez estableció. La familia abonó la caución y ayer la Policía comunicó que aprobaba las condiciones del inmueble y ahí mismo debió dictarse la resolución que daba por cumplido todo esto", señaló.

Finalmente, Abanto advirtió que, si este viernes no se concreta la liberación de Jaime Yoshiyama, esta tendría que realizarse el lunes debido a que el fin de semana el oficio no podría ser remitido en mesa de partes. Frente a esto, su abogado recordó que su estado de salud es delicado y que el hacinamiento penitenciario ha agravado esta situación.

"Hoy día tenemos la preocupación que, si esto no se da hoy, no podrá ser excarcelado hasta el lunes y yo no sé, sinceramente, si a quien vamos a excarcelar es a Jaime Yoshiyama o al cuerpo de Jaime Yoshiyama si es que esto se prolonga en las condiciones que él se encuentra", alertó.