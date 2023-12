Abogado de la Junta Nacional de Justicia indicó que magistrados evalúan asistir a pleno donde se decidirá su remoción

Samuel Abad, abogado de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señaló que sus defendidos anunciarán este viernes si se presentan o no ante el pleno del Congreso, que los citó, a las 3:00 p.m., para que ejerzan su derecho de defensa durante el debate de la moción que plantea su destitución.

“Se está evaluando (la asistencia a la sesión plenaria) y mañana seguramente los miembros de la junta anunciarán públicamente su decisión”, afirmó el abogado constitucionalista en el programa Las cosas como son de RPP.

Abad, por otro lado, cuestionó el procedimiento al que vienen siendo sometidos los miembros del organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.

En ese sentido, detalló que “en 15 días pretenden destituir a todos los integrantes de la JNJ. Ningún procedimiento parlamentario de acusación constitucional dura tan poco tiempo. Este procedimiento no garantiza un debido proceso, no está regulado, no existe ninguna norma que lo regule.

Acudirían a instancias internacionales

En caso se consigan los 87 votos que permitan la remoción de los mencionados magistrados, el abogado afirmó que se trataría de “un quiebre institucional”.

“No estamos hablando de una destitución normal, sino de una sin proceso regulado, sin una ley que tipifique las causales de conducta grave, en un procedimiento exprés, que, en menos de siete días, se destituiría a todos los integrantes de la junta”, aseveró.

A ello, añadió que “descabezaría totalmente a la junta, impediría que funcione porque dentro de los suplentes hay integrantes que tienen más de 75 años y no van a poder asumir el cargo”.

Por último, Abad sostuvo que los caminos judiciales que les quedaría por recorrer serían dentro del fuero nacional y acudir a instancias internacionales.