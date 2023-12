Alejandro Muñante: "No me sorprende que los integrantes de la JNJ llamen al desacato"

El parlamentario se mostró optimista con conseguir los 87 votos necesarios para conseguir la remoción de todos los miembros del JNJ; sin embargo, aclaró que eso no significa que Patricia Benavides regrese a la Fiscalía.

Alejandro Muñante, parlamentario de Renovación Popular, criticó este miércoles que los miembros de la JNJ planeen un posible desacato si el Congreso decide removerlos por cometer una falta grave.

"No me sorprende que los miembros de la JNJ, amparados en no sé qué cosa, estén llamando al desacato, instigando al desacato, la desobediencia, la resistencia a la autoridad, cosa que abiertamente, según nuestro código penal, es un delito. Esta seguidilla de actos han propiciado más de una investigación en el Congreso. Yo creo que es momento de un estate quieto a este pleno de la JNJ quienes creen que están en su chacra", expresó al programa Nunca es tarde de RPP TV.

Alejandro Muñante expresó que el Congreso tiene la potestad de sancionar a los miembros por una falta grave que no significa un desafuero. En ese sentido, afirmó que la eventual salida de todos ellos no significa que Patricia Benavides retorne al Ministerio Público.

"Lo que se hará es una remoción del cargo, eso significa que quienes son sus accesitarios y que fueron elegidos el mismo día que ellos, asumen el titularato y continúan y prosiguen con todas las funciones y competencias. No es un ataque contra la institución", expresó.

Muñante señaló que su bancada apoya la moción, aunque reconoció que es difícil conseguir los 87 votos, porque este Congreso se encuentra muy fraccionado.

"En esta oportunidad se alcanzaron 69 votos y es porque incluso varios del bloque democrático, estuvieron ausentes, entonces considero que si se suman los votos ausentes más los que todavía están en abstención, creo que podríamos llegar a los 87 votos que la constitución manda. Nosotros vamos a cumplir todos los parámetros constitucionales, no nos saltaremos ningún procedimientos", puntualizó.

Debaten moción el viernes

La Junta de Portavoces del Congreso acordó invitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la sesión del pleno de este viernes 15 de diciembre, a fin de que puedan ejercer su derecho a la defensa en la moción que propone su remoción inmediata.



El pleno del Congreso, con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones, admitió a debate la moción presentada por Jorge Montoya para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa de Montoya señala que la medida de la JNJ por suspender a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, "constituye una flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia" por un supuesto conflicto de intereses entre la titular del Ministerio Público y los integrantes del órgano encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el país.