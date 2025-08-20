Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Abogado de Martín critica posible cambio del expresidente a un penal común y anuncia un "habeas corpus correctivo"

Martín Vizcarra podría ser trasladado a un penal común tras anularse su reclusión en Barbadillo.
Martín Vizcarra podría ser trasladado a un penal común tras anularse su reclusión en Barbadillo. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

En entrevista exclusiva con RPP, Erwin Siccha, defensa legal del exmandatario, enfatizó que ya tienen listo las acciones que tomarán ante la intención del INPE de evaluar el traslado de su cliente a un penal común.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, criticó que el INPE anunciara el posible internamiento de su cliente en un penal común y no en Barbadillo, pese a su condición como exjefe de Estado. En ese sentido, confirmó las acciones legales que tomará en las próximas horas.

"Nosotros ya tenemos dos acciones totalmente listas, redactadas. En todo caso, esta junta Ad Hoc decidiría reclasificar al señor Martin Vizcarra en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Nosotros ya tenemos preparados un habeas corpus correctivo y vamos a impugnar la decisión por la vía administrativa", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son'.

Siccha exhortó a los funcionarios de dicha entidad que brinden mayores explicaciones por tomar esta decisión que, reconoció, ha tomado por sorpresa a su cliente, causándole una "afectación psicológica".   

"Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos", manifestó.

El abogado del expresidente enfatizó que no existe ninguna razón para que Vizcarra sea diferenciado de los demás exmandatarios que se encuentran en el Penal de Barbadillo.

Siccha responsabilizó a Roy de la Torre, director regional de Lima del INPE, si se pone en riesgo la vida de Vizcarra Cornejo en caso sea finalmente trasladado al penal de Lurigancho.

Abogado de Martín Vizcarra critica posible cambio del penal de Barbadillo:
Abogado de Martín Vizcarra critica posible cambio del penal de Barbadillo: "Están tratando de humillarlo"

Vizcarra saldría de Barbadillo

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la Clasificación de Internos que hizo el pasado 14 de agosto para trasladar al exmandatario Martín Vizcarra al fundo Barbadillo y en su lugar consideran enviarlo a otro penal para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada. 

RPP tuvo acceso al documento donde la entidad justificó esta decisión señalando que hay irregularidades en la clasificación al exjefe de Estado y además que no cumplía con la exigencia establecida en el literal k, numeral 6.2 de la Directiva 006-2023 INPE. 

El poder en tus manos

EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización

Informes de Fiscalización revelan que trece congresistas de distintas bancadas habrían vulnerado el principio de neutralidad a favor de sus partidos, actos prohibidos por Ley en periodo electoral. ¿Quiénes son y qué dice la Ley en estos casos? Los detalles, en este informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra INPE Penal de Barbadillo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA