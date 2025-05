Abogado de Nadine Heredia: “El Ministerio Público y el Poder Judicial no condenaron con pruebas legales”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado de Nadine Heredia, Marco Aurelio Carvalho, se refirió a la decisión de la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil de suspender la cooperación jurídica internacional con el Perú en los casos Lava Jato.

En esa línea, el defensor legal de la ex primera dama aplaudió la medida tomada por las autoridades del sistema de justicia brasileño, ya que, según Carvalho, las pruebas utilizadas por la Fiscalía y el Poder Judicial peruano para condenar al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia no son “legales”.

“Es importante decir […] que el Ministerio Público y el Poder Judicial peruano no condenaron a Nadine y Ollanta con pruebas legales. Al contrario, simplemente no había pruebas para que pudiesen condenarlos. Los acuerdos de cooperación internacional tienen estatus de tratado previstos en una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El utilizar pruebas indebidamente solo enfatiza la persecución política contra Humala, contra Nadine y contra el PNP (Partido Nacionalista Peruano) a todo costo, debilitando incluso el prestigio internacional nacional del Perú y la verdadera lucha contra la corrupción”, señaló Carvalho en el programa Ampliación de Noticias.

En esa misma línea, el letrado arremetió contra Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. En ese sentido, el abogado señaló que el fiscal “no respeta la justicia brasileña” y “no tiene una única prueba” en contra de su representada y el exmandatario Humala.

“Rafael Vela miente, es una mentira. […] Nadine y Ollanta fueron condenados con base en las palabras de un delator [Jorge Barata], solamente por las palabras de un delator. Entonces, este delator recorrió a un sistema de Odebrecht, […] un sistema que en Brasil fue considerado ilegal. Entonces, nosotros no tenemos nada más que palabras, solamente palabras. Es importante también decir que ni Nadine ni Humala fueron condenados por corrupción. Son cosas diferentes. […] El caso de Nadine y Humala es por una supuesta colaboración que no ha probado. Vela no tiene una única prueba [en su contra]. Yo desafío a Vela a venir acá y traer una única prueba, [aparte] de la palabra de Barata, que él mismo no considera en otra delación”, explicó.

Asimismo, Marco Aurelio Carvalho indicó que confía en que la justicia peruana revierta la sentencia en contra de Heredia, pues la considera “injusta”.

“Primero, yo acredito que Perú tendrá de vuelta a Nadine como una mujer inocente en breve, porque yo creo que la justicia peruana va a revertir esta decisión que es muy injusta”, explicó.

En esa misma línea, el letrado explicó que le recomendaron a la ex primera dama a pedir “refugio” en Brasil, en lugar de “asilo”, debido a que esta condición “es más sólida”, ya que se encuentra amparada en el Consejo Nacional de los Refugiados (Conare).

“Nosotros acá orientamos a Nadine a pedir refugio. ¿Por qué? Porque el refugio es más seguro, es más sólido, es examinado por un consejo que se llama Conare, Consejo Nacional de los Refugiados, y sigue legislación internacional. Por tanto, de cambiar el Gobierno, […] si cambia, no pasa nada, no muda nada. Nadine continúa en Brasil, donde fue muy bien recibida, porque nosotros respetamos mucho su historia, la historia del PNP (Partido Nacionalista) y de su marido. Entonces, no mudará nada si nosotros conseguimos convertir en refugio. Es mejor, porque es más sólido. Hay una corte que va a tomar una decisión que no se puede reverter con la extradición”, concluyó.