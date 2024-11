Abogado de Nicanor Boluarte dice que si él fuera su patrocinado "no dejaría que se me haga el show de detenerme"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte en el ámbito constitucional, en diálogo con RPP, se pronunció acerca de que su patrocinado no se hubiera presentado desde ayer, lunes, en la audiencia que se le sigue por el caso Los Waykis en la Sombra.

Como se sabe, durante el inicio de dicha sesión presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho, el secretario del juzgado dio cuenta de que el hermano de la jefa de Estado no se había conectado a la audiencia. Minutos después, esto fue corroborado por su abogado Luis Vivanco, quien dijo: "Todavía no he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente, señor magistrado". Esta ausencia persistió durante hoy, martes, durante la continuidad de la audiencia.

"Yo no dejaría que se me haga el show de detenerme"

Sobre esta situación, Campos Torres indicó que él tampoco se ha comunicado con su patrocinado desde que requirió sus servicios profesionales, el pasado 11 de noviembre.

"No lo sé [dónde está], este encargo profesional fue desarrollado el 11 de noviembre, y lo que se está señalando como una situación que hoy aparece es de ayer. Yo no he tomado mayor contacto con Nicanor Boluarte, más que en el momento en que me pide profesionalmente, porque este es un encargo que él me lo ha hecho a mí, y yo lo he asumido con la mayor de las convicciones", sostuvo.

En ese sentido, el abogado refirió que fue convocado "frente a un habeas corpus" que se ha interpuesto contra el magistrado Concepción Carhuancho porque, según su argumento, este habría adelantado opinión respecto a su patrocinado al haberlo incluido en la gráfica de una clase universitaria en la que se abordaba el tema de la corrupción en el Perú.

“Mi convocatoria a esta causa ha sido reciente y es en realidad frente a un habeas corpus que hemos puesto ante el Poder Judicial, recién es un proceso que se inicia, y es a consecuencia de la triste exposición que tuvo el juez Carhuancho cuando, en unas clases que dicta, supuestamente él señala y grafica el problema de la corrupción en el Perú con ciertas imágenes, dentro de la que incluye a Nicanor Boluarte", explicó.

No obstante, consultado sobre la posibilidad de que Nicanor Boluarte haya decidido evadir la justicia ante una eventual decisión desfavorable del juez, el constitucionalista señaló que, si se tratara de su propio caso, entonces no dejaría que se le haga "el show" de ser detenido.

"En mi lugar, si yo fuera el llamado [a la audiencia], y yo entiendo que una persona tiene ese prejuicio de mí, yo no dejaría que se me haga el show de detenerme, si fuera yo [...] Es que yo por qué le voy a regalar el acto de una detención por alguien que, evidente y manifiestamente, tiene un prejuicio sobre mí", sostuvo.

"Si fuera yo, estaría dejando que otro juez entienda y defina que esto que está ocurriendo es esencialmente inconstitucional, el señor adelantó opinión, se le ha pedido que se aparte y no lo ha hecho. Entonces, yo, Joseph Campos, no me estaría sometiendo al tema de estar maltratado mediáticamente, porque el maltrato incluye también a la autoridad presidencial y no lo haría; pero (…) no lo puedo aconsejar", agregó.

Campos resaltó que con estos argumentos lo que hace es "explicar cuál podría ser la razón" de que Nicanor Boluarte se encuentre ausente, "porque ciertamente puede ser que esté enfermo, puede ser que haya habido un problema, no lo sé".

"Él ha estado yendo a todas las diligencias (…), aparece esta infame clase donde el señor [Concepción Carhuancho] grafica este asunto y adelanta opinión, en ese momento, ese adelanto de opinión, le invalida para efectos de seguir juzgando. Yo ciertamente digo y explico por qué podría ocurrir esta situación. ¿Ha ocurrido?, no lo sé", puntualizó.