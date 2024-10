Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Midis suspendió la distribución de alimentos de la marca ‘Don Simón’ tras denuncia de presunto caso de soborno

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) suspendió la liberación, distribución y consumo de los alimentos de la marca ‘Don Simón’ después de que Punto Final denunciara que la empresa Frigoinca, proveedor del programa social Qali Warma, habría sobornado a un funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) para que cambie las muestras de análisis por un caso de intoxicación en un colegio de Cabana, en la región Puno.

Así lo anunció el titular del Midis, Julio Demartini Montes, que produce conservas de pollo, carne y cerdo bajo la marca 'Don Simón', no “presta las garantías” después de que se reportara la intoxicación de al menos 15 estudiantes del colegio puneño.

“Ayer escuchaba a una madre de familia decir que la empresa es fuerte y que no van a recibir justicia. Quiero enviarles un mensaje, no hay ningún intocable, estamos tomando todas las medidas, se van a sancionar a esas personas porque no se puede jugar con la alimentación”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Demartini anunció también que, a través del procurador del Midis, se interpondrá una denuncia contra la mencionada compañía y, además, se contratará un organismo de inspección externo para la toma de muestras de todos los productos de la marca Don Simón a nivel nacional con el fin de determinar la aptitud del producto.

“He dado instrucciones al procurador para que inicie las denuncias a la Fiscalía, porque acá hay una empresa y un proveedor que no es chico… y que tiene que responder”, apuntó.

El integrante del Gabinete Ministerial también dijo que es clarísimo que se trata de un presunto caso de “corrupción”, por lo que requerirán explicaciones de la Dirección Regional de Salud.

“Esto no lo podemos permitir. Pido y exhorto al Ministerio Público que actúe con la celeridad y firmeza del caso…”, precisó.

La denuncia periodística

La empresa Frigoinca, que produce conservas de pollo, carne y cerdo bajo la marca 'Don Simón', distribuidas por Qali Warma en los colegios estatales, habría sobornado a un funcionario de la Diresa para que cambie las muestras de análisis por un caso de intoxicación en un colegio de Cabana, Puno, hace siete meses.

De acuerdo con el dominical Punto Final, la empresa en mención ha obtenido 29 contratos por S/ 88 millones de soles con el Estado en el primer semestre del 2024. Sin embargo, fueron señalados de que sus productos habrían causado la intoxicación de menores ocurrida en este centro educativo.

Ante esta situación, mensajes de WhatsApp mostrarían que representantes de Frigoinca solicitaron el cambio de muestras de sus productos para evitar que los análisis confirmaran una probable responsabilidad.

La compañía incluso habría seleccionado los laboratorios que realizarían las pruebas falsificadas.

Punto Final señala que Noemí Alvarado Llanos, del área de ventas de Frigoinca, coordinó con Ronald Loza, de la Dirección Regional de Salud en Puno, para que este manipulara las muestras y los resultados arrojaran que las conversas eran óptimas para consumo humano.

Al caso de la intoxicación en Puno se suman las quejas de los padres de familia por la mala calidad de los productos 'Don Simón' en diversas regiones del país. Ellos han señalado que esas latas de conserva tienen gusanos, heces de roedores y otros elementos contaminantes.

El dominical también mostró los váuchers de pago por mil soles que Noemí Alvarado le habría pagado al funcionario de Diresa, quien era el encargado de recoger las muestras de los análisis.

Asimismo, se dio cuenta de que Noemí Alvarado le reportaba de estos pagos irregulares a su jefe directo, Michael Burga Farro, director comercial de la compañía.