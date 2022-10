Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, consideró que las recientes revelaciones de un colaborador eficaz -sobre supuestos pagos a Bruno Pacheco- requieren pruebas concretas, diferentes a estos dichos, que corroboren estas versiones.

"La ley señala que no importa tanto lo que puedan decir las personas, sino lo que importa es lo que se pueda probar. Hay un conjunto de versiones que hay que tener su fuente, su origen: lo dicen personas que están sometidas a un proceso de colaboración eficaz y la ley dice que cuando declaran solo sirve si es que otras pruebas confirman lo que dice", indicó.

En declaraciones a la prensa, el abogado de Pedro Castillo restó importancia a la versión de una supuesta conversación entre el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro en la que le habría planteado el asilo político de Bruno Pacheco en Venezuela.

"Lo importante es ver si lo que se dice es cierto o una invención. No sería el primer caso donde personas que buscan canjear su libertad levantando el dedo hacia otros estuvieran mintiendo. ¿Cómo probamos la mentira o cómo probamos la veracidad de quienes se acogen a la colaboración eficaz? Hay un espacio y un tiempo, que es la corroboración", indicó.

"Sin corroboración, no importa lo que se diga, no importa que se dice que se llamó a Maduro, no importa que se dice que se pidió asilo, no importa porque eso se tiene que comprobar, y si no se comprueba, entonces eso no vale nada. Valdrá algo como noticia, pero dentro del proceso penal solo vale las palabras que están acompañadas de pruebas", agregó.

Benji Espinoza señaló que el presidente Pedro Castillo "niega" la supuesta entrega de dinero al exsecretario presidencial Bruno Pacheco e insistió en que las supuestas declaraciones de este colaborador eficaz "no tienen ningún valor mientras no se comprueben". En su opinión, estas expresiones "podrían ser la antesala para una anunciada acusación constitucional".

"Sería bastante conveniente y bastante oportuno que, un día o dos días antes que se presente una acusación constitucional o una denuncia constitucional en el Congreso por parte de la fiscal de la Nación, salen estas informaciones", cuestionó.

En otro momento, el abogado del jefe de Estado se pronunció sobre la detención preliminar, por el plazo de 10 días, de seis involucrados en el llamado caso Sarratea, a pedido del Ministerio Público. Al respecto, recordó que la prisión preventiva no es una herramienta para buscar colaboradores o una confesión sincera, sino para asegurar una investigación.

"La Corte Interamericana dice que no se puede que detengas a las personas para luego investigarlas. Es al revés: primero investigas, te tomas el tiempo para investigar, cumples con los plazos, permites la defensa, sigues líneas de investigación para, una vez recabada la información, recién emitir un pronunciamiento como pedir una detención, pero en los casos donde todo se mediatiza, la justicia se convierte en un espectáculo", apuntó.

Pedro Castillo habría buscado asilo político para Bruno Pacheco

El mandatario Pedro Castillo buscó asilar al ex secretario General de Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, en Venezuela y en México, según la declaración de un colaborador eficaz incluida en un informe del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), en apoyo de la Fiscalía.

De acuerdo con el documento al que accedió RPP Noticias, el subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, integrante de la presunta organización criminal 'Los asesores en la sombra', habría "ejecutado" las coordinaciones con la embajada de Venezuela y México, en mayo y agosto del 2022 por "disposición" del presidente Pedro Castillo.



"Con el afán que, sus integrantes que se encuentran prófugos y aquellos en los que pesan investigaciones penales sean asilados en cualquiera de las embajadas sea la de Venezuela o México, para que posteriormente le otorguen un salvoconducto que les permita huir del país, evidenciando que pretenderían utilizar mecanismos políticos con el fin de evitar asumir las investigaciones que tienen en su contra", señala el informe N °68-2022.



El colaborador eficaz indica que ante las "exigencias" de Bruno Pacheco para que lo saquen del país, Beder Camacho logró coordinar una reunión directa vía telefónica entre el presidente Pedro Castillo y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el informe, la comunicación se logró en mayo y posteriormente, el embajador venezolano solicitó los requisitos necesarios.

"La misma que días después del Día de la Madre se llevó a cabo, donde el primero le planteó el asilo político en Venezuela de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, precisando Nicolás Maduro Moros que le daba todo su respaldo; posteriormente, el embajador de Venezuela le dio a Beder Ramón Camacho Gadea los requisitos que debían presentar para su admisión", cita el documento.

