Abogado de Pedro Castillo: El mandatario tiene "voluntad de aclarar" ante la Fiscalía, pero dentro del marco constitucional

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, señaló este domingo que el mandatario tiene la voluntad de presentarse a “aclarar” su situación respecto de los casos Tarata y Provías Descentralizado por los cuales ha sido citado para el próximo 13 de junio por Fiscalía; sin embargo, indicó que se está evaluando la postura que tomarán sobre esta disposición fiscal.

En declaraciones a La rotativa del aire – edición noche de RPP, el abogado dijo que existe la voluntad del mandatario por aclarar su situación, pero que para ello se debe respetar el marco constitucional. Esto debido a que están a la espera de que la Fiscalía resuelva a la nulidad que han presentado sobre la investigación contra el mandatario por parte del titular del Ministerio Público.

“Obviamente que hay voluntad de aclarar, pero se aclara dentro de los términos, cauces y marcos constitucionales, no fuera de ellos. Estamos evaluando, en realidad son varias opciones que estamos evaluando. Todavía no se ha definido la posición que se va a tomar. Hay tiempo, la cita es la próxima semana, entonces estamos en ese proceso de evaluación”, sostuvo.

Sobre diligencia

En ese sentido, manifestó que le ha sorprendido que Fiscalía llame a declarar al presidente sin que primero hayan resuelto este pedido de nulidad a la investigación. Explicó que no han sido notificados de ninguna resolución al respecto, por lo que consideró preocupante que el Ministerio Público haya optado por tomar la declaración del mandatario sin antes pronunciarse sobre el pedido realizado.

Añadió que la diligencia de declaración indagatoria para la cual fue citado el mandatario no es un acto de investigación trascendental y que la ley reconoce que el investigado puede declarar y optar por guardar silencio y no decir nada. Sin embargo, señaló que ese no era un adelanto de la forma en que el presidente vaya a proceder.

“La ley reconoce que el investigado puede declarar o puede guardar silencio y no tiene que decir absolutamente nada, no tiene que expresar los motivos, las causas las razones. No estoy diciendo ni estoy adelantando ningún criterio, de cómo se va a proceder con el presidente, eso lo reservo por el momento, porque es parte de nuestra defensa, pero lo que estoy diciendo es que no es un acto trascendental”, indicó.

Citación al mandatario

El Ministerio Público anunció este domingo la citación al presidente Pedro Castillo para el próximo lunes 13 de junio a las 10 de la mañana, a fin de que brinde sus declaraciones testimoniales por los casos Tarata y Provías Descentralizado.

Además, dispusieron que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, declare mañana lunes por los mismos casos. En tanto, la exministra de Transportes, Fabiola Caballero está citada para el 7 de junio y el exasesor, Alex Starost, deberá presentarse ante el despacho fiscal el día jueves 8 de junio, ambos también darán sus declaraciones testimoniales.