Abogado de Pedro Castillo niega campaña de desprestigio a Fiscalía y justifica críticas del mandatario

El abogado del mandatario también se pronunció sobre las investigaciones contra su defendido. | Fuente: Andina

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, rechazó este domingo que haya una campaña mediática de desprestigio al Ministerio Público y justificó las críticas del mandatario contra la Fiscalía, en el marco de las seis investigaciones que se le sigue por presuntos actos de corrupción.

Según señaló, el mandatario tiene derecho a realizar una “crítica legítima” contra dicho órgano del sistema de justicia, pues puede considerar que sus acciones tienen un sesgo o no son objetivas.

“No hay ninguna campaña (de desprestigio), hay crítica legítima si hay un órgano que investiga y hay un investigado, el investigado, se llame Pedro Castillo o quien sea tiene derecho a criticar las actuaciones fiscales que pueden parecerle sesgadas, que pueden parecerles no objetivas, que pueden parecerle no respetuosas del debido proceso”, dijo el abogado al dominical Panorama.

El abogado agregó que existe un "linchamiento mediático" contra el mandatario y que, si semanalmente le abren una nueva carpeta de investigación, sus detractores no pueden esperar que no se defienda.

Pronunciamiento del presidente

Previamente, el presidente Pedro Castillo se refirió a “una lucha” contra quienes le están “sembrando miles de cosas” para hacerlo quedar como un corrupto. Esto en el marco de las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el mandatario.

“La lucha ya no está en el Congreso, la lucha está en otro espacio, donde nos están sembrando miles de cosas para hacerle ver al país que Pedro Castillo es corrupto”, indicó.

“Están sembrando y están amedrentando para hacer difamar a mi familia y decir sabe qué el hijo, la familia, su entorno, sus amigos, sus sombras, todos son corruptos, el ladrón pensando que todos son de su misma condición”, dijo el jefe de Estado desde Huánuco.

Sobre investigaciones

En otro momento, Espinoza indicó que, de acuerdo con la Constitución, las investigaciones contra el mandatario deben quedar diferidas y recién iniciarían cuando Pedro Castillo termine su gestión el 29 de julio de 2026.

“El presidente sí puede ser investigado, simplemente se difiere la investigación, esto no se elimina, no se anula. Esto no es un cuadro de impunidad como se ha dicho, acá lo que se establece es se pospone la investigación, no se acaba”, indicó.

“Eso es importante decir y de hecho no corre ningún plazo de prescripción, como para decir que se va a amparar a la prescripción por el paso del tiempo”, sostuvo.