Eduardo Pachas es abogado del expresidente Pedro Castillo | Fuente: RPP

Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, se refirió al pedido de su defendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se disponga su libertad inmediata y se le restituya como presidente del Perú. Ante ello, precisó que la vacancia tuvo un carácter ilegal.

"El presidente Castillo para ser vacado necesitaba 104 votos y solamente llegaron a 101. En segundo lugar, la detención del presidente Castillo fue completamente ilegal. Fue apuntado con rifle y armamento pesado delante de su menor hija y de su esposa. Lo encañoraron, lo enmarrocaron y lo detuvieron. Tres, estando detenido lo quisieron golpear. Todos esos argumentos han sido expuestos ante los jueves peruanos. No ha habido antejuicio", dijo en Encendidos de RPP.

"Según el fiscal, el presidente Castillo se iba a la Embajada de México y según ese argumento fiscal, de cara a la ley penal, tendría que haberse ido a recoger las armas o a traer las armas. Y en la Embajada de México jamás hubo armas ni nada por el estilo", agregó.

Además, el jurista mencionó que a Castillo Terrones no se le realizó el antejuicio, lo que, a su entender, invalidaría la vacancia del exjefe de Estado.

"Para ser vacado a un presidente de la República y hacer un antejuicio tienen que tener 104 votos. Eso lo dice la ley y la matemática. Si usted ve el audio o el video de ese día del 7 de diciembre fueron 101 votos, no fueron 104. Además, no existió antejuicio para el presidente Castillo. La Corte Suprema dice que no es necesario antejuicio porque se encontraba en flagrancia, pero eso no dice ni el artículo 100, ni el artículo 89 del Congreso", aseveró.

"No he recibido ni un dinero del Estado en ese período"

Por otro lado, el abogado de Castillo Terrones indicó que sus pagos son bancarizados. No obstantem prefirió no revelar el monto ni el nombre de la persona que asume sus honorarios.

"Hago referencia al secreto tributario y solamente dejo en apunte lo siguiente: No he recibido ni un dinero del Estado en ese período. Me reservo (mencionar quién me paga). Solamente digo que mis pagos son bancarizados y con informe a la Sunat", finalizó.