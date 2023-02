Actualmente, Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo | Fuente: Presidencia

La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria en contra del expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple. Ello, luego de que el Congreso de la República decidiera aprobar el informe final de la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Asimismo, se formalizó la investigación contra Juan Silva Villegas en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple.

La Fiscalía tomó la misma decisión sobre la investigación que se le sigue a Geiner Alvarado en su condición de extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión. A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.

Mientras tanto, el exministro Silva se encuentra a la fecha prófugo de la justicia. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela, donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.

Por su parte, Geiner Alvarado mostró su disposición para que se continúen con las investigaciones y no presentó objeciones al proceso llevado tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Testigo afirma que Betssy Chávez participó en fallido intento de golpe de Estado

Un testigo informó a la Fiscalía de la Nación que la exprimera ministra Betssy Chávez habría participado en el fallido intento de golpe de Estado que pretendió ejecutar el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

De acuerdo con las declaraciones a las que accedió el dominical Panorama, Chávez Chino mencionó que elaboraría un decreto supremo para disolver el Congreso y reestructurar todo el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional).

“(Betssy Chávez) me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, señaló durante su presentación en la Fiscalía.