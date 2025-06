Abogado de PPK sobre posible asilo político: “Jurídicamente es una posibilidad, pero no me lo ha planteado”

Julio Midolo señaló que presentaron una denuncia constitucional contra el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por presuntamente haber atentado contra el principio de separación de poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial.

Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dijo este jueves que no descarta en aconsejarle al expresidente de la República que solicite asilo político.



“Jurídicamente es una posibilidad, pero Kuczynski no me lo ha planteado. No me ha manifestado que tiene este deseo. Él se mantiene estoico y va a continuar luchando por su libertad y que respeten sus derechos”, señaló durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV.



Explicó que presentaron una denuncia constitucional contra el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por presuntamente haber atentado contra el principio de separación de poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial.



“Adicionalmente, esta conducta, si estuviéramos en un fuero civil y no fuera un funcionario de alto perfil, respondería directamente por abuso de autoridad, tráfico de influencia y por avocamiento ilegal en un proceso en trámite”, expresó.



¿Congreso sancionará a Arana?

Midolo recordó que Eduardo Arana admitió en una entrevista que se comunicó telefónicamente con las presidentas de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Justicia de Lima para advertirles que Kuczynski se encontraba en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez con el objetivo de viajar a Estados Unidos.



“Lo que va a suceder ahora es que nuestra denuncia ha ingresado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que va a realizar las investigaciones pertinentes y culminará con un informe. Si ese informe es favorable a nuestra posición, que es lo que esperamos, lo remitirán al pleno del Congreso y será el pleno quien, finalmente, decidirá cuál es la sanción para Arana”, detalló.



Para Julio Midolo, su patrocinado es objeto de “persecución fiscal y judicial” y expresó su preocupación de que el jefe del Gabinete Ministerial, que “ha sido además ministro de Justicia y [Derechos Humanos] y un abogado de amplia experiencia, pueda haber cometido este error”.



El Ministerio Público investiga a Pedro Pablo Kuczynski por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016. La semana pasada, la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó 18 meses de impedimento de salida del país a raíz de este caso.