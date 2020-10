Juan Varillas, abogado de Richard Cisneros. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Juan Varillas, abogado del cantante Richard Cisneros, justificó los cuestionados contratos que firmó el artista con el Ministerio de Cultura en los últimos años y aseguró que cumplía con el perfil requerido para estas actividades. No obstante, reconoció que "si hubo necesidad o no, no es responsabilidad del señor Cisneros".

Durante la entrevista con RPP Noticias, el abogado se limitó a justificar la decisión de realizar una actividad para celebrar el Día de la Canción Criolla; sin embargo, evitó responder a los cuestionamientos por la necesidad de este trabajo o de las órdenes de servicio. "¿Qué es lo que realza el Ministerio de Cultura, no es la peruanidad?", dijo.

"Es necesario. Si tiene el perfil (para las actividades realizadas), ese es otro tema, y lo tiene porque está inscrito en la APDAYC más de 20 años. Es cantautor, tiene eventos internacionales. No sé por qué están haciendo escarnio de una situación que está más que probada. ¿Cómo van a decir que no cumple el perfil?", señaló el letrado.

Consultado por los montos cobrados por Cisneros, señaló que estos corresponden "al trabajo que se realiza". Al respecto, mencionó que en estos eventos se presentaron músicos, bailarinas, coreógrafos y equipos de sonido que demandaban gastos y que, por este motivo, de los 31 mil soles cobrados, Cisneros ganaba un promedio de 5 mil soles.

En otro momento, el abogado señaló que la prognosis de pena que estima la Fiscalía en su pedido de detención preliminar se basa en hechos no corraborados, como la versión de un aspirante a colaborador eficaz quien, por ley, no se ha terminado de probar la veracidad de sus afirmaciones.

Detenciones preliminares por caso Swing

Esta mañana, el Poder Judicial dispuso, a pedido de la Fiscalía, la detención preliminar por siete días contra el cantante Richard Cisneros y de otras siete personas, entre estas las exsecretarias Karem Roca y Mirian Morales, como parte de las investigaciones que se realizan por los cuestionados contratos de artista con el Ministerio de Cultura.



Desde esta madrugada, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó un operativo de allanamiento al interior de la vivienda del cantante conocido como 'Richard Swing', en San Isidro, Esta medida se realizó en otros nueve inmuebles de personas relacionados con el caso. En el operativo participan un total de 10 fiscales anticorrupción, 10 peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dirigió el operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar por 7 días, de 10 investigados por presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.

La medida judicial fue otorgada a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible y comprende, además de Cisneros, a los exfuncionarios de Palacio de Gobierno Mirian Morales Córdova, (exsecretaria general); Oscar Vásquez Zegarra (excoordinador de prensa y comunicaciones); y Karem Roca Luque, (exsecretaria).

Asimismo, a los funcionarios del Ministerio de Cultura: Patricia Dávila Tasaico y Diana Angelica Tamashiro Oshiro (exsecretarias generales); Lincoln Martin Matos Parodi, (Director General de la Oficina General de Administración); Aura Elisa Quiñones Li y Liliana Margot Chaname Castillo (exdirectoras Generales de Recursos Humanos); Mauricio Manuel Salas Torreblanca (coordinador y programador del Gran Teatro Municipal).

