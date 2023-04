"Nosotros hemos desmentido esa afirmación por parte de vuestra colega", declaró Betssy Chávez sobre el testimonio de la periodista de TV Perú a la Fiscalía. | Fuente: Andina

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se pronunció luego que el Poder Judicial rechazara el pedido fiscal de 18 de meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración —a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022—.

"Estábamos esperando una primera etapa. Consideramos, sin ánimos de triunfalismo, que esto es parte de un proceso largo, complejo todavía, y esperamos que se pueda saber la verdad", declaró a la prensa.

Asimismo, señaló estar tranquila a la espera de que el órgano de justicia evalúe los argumentos tanto del Ministerio Público como su defensa legal.

Al ser consultada sobre el testimonio de la periodista de TV Perú enviada a Palacio el 7 de diciembre, Betssy Chávez señaló que no la conoce y rechazó su versión respecto de que ella tenía conocimiento sobre el mensaje a la nación de Pedro Castillo.

"El 10 de diciembre, que se toma la primera declaración que se me cita al Ministerio Público, indicó lo que estaba visto en el video. Siempre hemos mostrado colaboración en todo proceso. Me siento más tranquila, hay un proceso que tenemos que esperar", añadió.

Nuevamente se refirió sobre lo ocurrido el 7 de diciembre y señaló que, durante una participación en la sustentación del presupuesto general de la República, reiteró que no estaba de acuerdo ni con la vacancia ni con el cierre del Congreso.

"En la presentación del presupuesto de la República señalé que no estaba de acuerdo ni con la vacancia ni con el cierre del Congreso. Lo he dado públicamente. Tenemos un proceso largo, alrededor de un 1 año. Yo prefiero no discutir sobre temas en torno a la especulación", finalizó.

Decisión judicial

El juez Juan Carlos Checkley rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva de la Fiscalía de la Nación e impuso comparecencia con restricciones para la expresidenta de la PCM Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior), a quienes se les acusa del presunto delito de rebelión y conspiración. Es decir, seguirán siendo investigados en libertad.

Asimismo, se impuso a los tres procesados el pago de una caución económica de S/ 100 000 a Betssy Chávez, S/ 80 000 a Willy Huerta y S/ 50 000 a Roberto Sánchez. En respuesta a la decisión judicial, la Fiscalía insistirá con su pedido ante la Corte Suprema.

La audiencia de este martes 26 de abril para la lectura de la resolución se dio inicio a partir de las 3.00 p. m. El juez no consideró un posible peligro de fuga de los investigados.

A los exfuncionarios se les investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración por su supuesta participación durante el fallido golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.