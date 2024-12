Abogado de Vladimir Cerrón confía en revertir los dos mandatos de prisión preventiva contra exgobernador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón, señaló este jueves que los pedidos de prisión preventiva contra su patrocinado fácilmente pueden ser revertidas por un juez, debido a que la razón por la que fueron impuestas es que el exgobernador de Junín no cumplió con las reglas de conducta que se le dictó en ambos casos, el firmar mensualmente.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP TV, el letrado se mostró confiado en que se levanten estos dos requerimientos de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, pues, actualmente, ya no está impedido de cumplir con la firma. En esa línea, señaló que presentará los documentos que necesarios para revertir esta situación.

“Lo que ha ocurrido es que, en el caso de Aeródromo Wanka, ya no existe una condena con pena efectiva. Hasta donde he revisado son dos y las dos han sido modificadas, porque no ha podido concurrir a la firma mensual; entonces, eso está bastante fácil. En verdad, cualquier juez puede tomar la decisión de revertir la prisión preventiva, porque la única condición que faltaba cumplir era la firma”, indicó.

“El camino procesal está, la única condición por la que se vio la única condición por la que se pidió la revocatoria de la comparecencia por la prisión es por no haber firmado, la condición de firmar va a presentarse; entonces, se presenta para la firma y se tiene que levantar, porque no hay nada más que la imposibilidad de haber firmado en estos dos casos”, añadió.

Tilda sentencia de "injusta e ilegal"

El abogado indicó que todavía no ha tenido comunicación con Vladimir Cerrón y que, de momento, solo se les ha notificado la sentencia, pero aprovechó en calificar la sentencia contra su patrocinado como “injusta e ilegal” y dijo que, por esa razón, el exgobernador no se puso a derecho cuando fue dictada.

“Después de un año de producida la sentencia, se ha identificado de todo un error; es decir, la prescripción; entonces, creo que después de mucha lucha judicial se ha entendido que la sentencia en un solo extremo de la sentencia es injusta e ilegal”, dijo.

En esa línea, sostuvo que no se detendrán hasta lograr la prescripción del caso, pues aún tienen un recurso de casación en el que sostienen que no existe ninguna prueba de colusión en contra de Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka. Consideró, por lo tanto, que van a lograr una decisión que les dé la razón.

Tribunal Constitucional anula condena contra Vladimir Cerrón por caso Aeródromo Wanka

El Tribuna Constitucional (TC) falló a favor de un habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón y anuló la condena de 3 años 6 meses dictada en su contra en octubre de 2023 por el caso Aeródromo Wanka.

El máximo órgano constitucional indica en su resolución que la justicia ordinaria obvió pronunciarse sobre un recurso de excepción de la accion penal presentada por el procesado y emitió sentencia, "lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales".

Por eso motivo, el TC dispone que el Poder Judicial emita una nueva resolución sobre este caso.

El 6 de octubre de 2023, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva a Cerrón, por el delito de colusión por el caso Aeródromo Wanka.

Además, impuso que el exgobernador regional de Junín pague una reparación civil de 800 000 soles; así como su inhabilitación durante el tiempo de la sentencia.