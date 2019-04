Miguel Atala confesó ante Fiscalía que actuó como testaferro de Alan García. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez leyó la transcripción de la confesión de Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, en la que reveló que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante su declaración a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato el pasado 26 de abril, Atala Herrera confesó que, a fines del 2007, el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, le preguntó si podía ser apoderado de la empresa offshore Ammarin Investment INC. de la Andorra. En su confesión, Atala Herrera dijo que aceptó su pedido. “Le dije que proceda”, declaró.

Luego de esa conversación con Nava Guibert, Miguel Atala contó que recibió en su casa la visita de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, a pedido del propio Luis Nava, para confirmarle la propuesta que le había hecho el entonces secretario de Palacio de Gonbierno. “Me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco, ese monto inicial fue de diez mil dólares”, contó a los fiscales.



El exfuncionario de Petroperú señaló que no volvió a saber de la cuenta a su nombre en la Banca de Andorra hasta setiembre del 2008. En esa fecha, viajó a Sao Paulo con una delegación de empresarios para reunirse con sus pares brasileños en local de la FIESP. La delegación era encabezada por el expresidente de la República, Alan García, y los acompañaba también Luis Nava.

“Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento”, dijo.

En el segundo semestre del 2010, Miguel Atala dijo que el expresidente Alan García lo llamó a su celular y le pidió que lo visitara a Palacio de Gobierno. Indicó que fue recibido por Luis Nava Guibert, quien lo llevó ante el expresidente García. “El señor Luis Nava Guibert nos dejó solos y nos tomamos un café”, dijo.

“En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de [la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva”, añadió.

Según Atala, le entregó el dinero a García Pérez entre el 2010 y 2018, de forma progresiva en montos de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 dólares. “Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”, dijo.

Ante los fiscales, Miguel Atala dijo que estaba declarando con la verdad y que temía por su vida debido a que en el interior de Partido Aprista Peruano, hay un grupo conocido como la “Fuerza de Choque”.