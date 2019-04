Miguel Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García. | Fuente: Composición

El abogado del fallecido exmandatario Alan García Pérez, Erasmo Reyna, dijo que las declaraciones del empresario Miguel Atala tienen que ser corroboradas y las tildó "como de cualquier otro delincuente". Además, indicó que todo lo que ha dicho tiene que ser comprobado.

"Esta afirmación en verdad no tienen un corelato con la realidad y se trata de buscar, lo que ya consiguió que es la libertad de su hijo, y se le imponga arresto domiciliario. Hemos escuchado esto de Atala y las tomamos como de cualquier otro delincuente", señaló Reyna en RPP Noticias.

La también defensa de la ex primera dama. Pilar Nores, explicó que no podía ser posible que Atala haya sido testaferro de Alan García ya que en los años que el señala que realizó las entregas del dinero, el fallecido exmandatario residía en Madrid.

"No existe la forma porque no hay la posibildad que se hayan reunido como refiere él tantas veces cuando las fechas corresponden cuando García no correspondía en el Perú", indicó. Reyna explicó además que García Pérez no colocó a Atala como presidente de Petroperú, sino que una comisión de ministros fue la que se encargó de ello.

Fuerza de choque

Reyna negó además que alguien del entorno haya buscado intimidar a Atala como señaló el fiscal José Domingo Pérez, quien apuntó que el empresario estaba declarando con la verdad y que temía por su vida debido a que en el interior de Partido Aprista Peruano, hay un grupo conocido como la “Fuerza de Choque”.

"Me parece una barbaridad, nadie se acercó a intimidarlo (...) Todos saben el tono de mis expresiones y no hay intimidación. Lo que busca José Domingo Pérez es el propósito de incriminar al APRA como una organización criminal para responder a ciertos intereses y eso no lo vamos a permitir", comentó.

"(La fuerza de choque) Es falso, nadie se la ha acercado ni a 500 metros a Atala porque nadie sabía dónde ha estado. Son inventos y es una lástima que este fiscal consiga declaraciones bajo el ofrecimiento de libertades", agregó.